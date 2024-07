Dicas de passeios gratuitos no Rio utilizando o metrô durante as férias escolares

Para quem está programando passar as férias na cidade do Rio de Janeiro, seja morador ou turista, não vão faltar opções de passeios gratuitos e em contato com a natureza, principalmente neste período de recesso escolar. Com objetivo de garantir a diversão da criançada, o MetrôRio apresenta um roteiro com algumas dicas de lugares gratuitos para visitação, que vai além das praias próximas às estações da região da Zona Sul, por exemplo. Que tal uma pedalada na Lagoa Rodrigo de Freitas ou no Aterro do Flamengo, fazer um piquenique ao ar livre na Quinta da Boa Vista ou uma caminhada pela orla do Centro, na região do Porto Maravilha?

No site www.metrorio.com.br, você pode planejar a sua viagem, conferindo opções de trajetos, entre outras informações importantes para a sua mobilidade pelo sistema metroviário carioca.

Confira seis dicas de passeios para curtir o Rio de metrô:

Boulevard Olímpico: um dos legados das Olimpíadas de 2016, o local abrange toda a orla do Centro: do Porto Maravilha, passando pela Praça Mauá até a Orla Conde. Nesse trecho há a Pira Olímpica, o Museu do Amanhã, o Museu de Arte do Rio (M.A.R), a roda gigante, o AquaRio, entre outras opções de lazer. Para chegar à Pira Olímpica, por exemplo, os visitantes podem descer na estação Uruguaiana e seguir pela Avenida Presidente Vargas em direção à Praça da Candelária. A Tocha Olímpica, um dos símbolos dos Jogos Olímpicos, fica na Rua Primeiro de Março. Para conhecer os outros lugares da redondeza, basta fazer uma caminhada pela orla.

Quinta da Boa Vista: perfeita para um piquenique com toda a família, o espaço é um dos maiores parques urbanos da cidade. Com cerca de 155 mil metros quadrados de área verde, a Quinta da Boa Vista, localizada em São Cristóvão, foi residência da Família Real e conta com vários jardins, grutas artificiais, quadras poliesportivas, além de abrigar o zoológico do Rio e o Museu Nacional, que está em reforma. Para chegar ao parque, desça na Estação São Cristóvão, que fica em frente ao parque. O endereço é Avenida Pedro II, sem número. O horário de funcionamento é das 6h às 18h, e a entrada é gratuita.

Parque Guinle: localizado em Laranjeiras, na Zona Sul, o espaço é perfeito para quem quer turistar. Além de ter uma área verde de tirar o fôlego, o Parque Guinle tem diversos lugares para piquenique, parquinho com vários brinquedos para os pequenos e um lindo lago com muitos patinhos. Abriga ainda o Palácio das Laranjeiras, residência oficial do governador do Rio, e fica na Rua Paulo César de Andrade, com entrada pela Rua Gago Coutinho. Para chegar ao Parque Guinle é bem fácil. É só descer na Estação Largo do Machado do MetrôRio e caminhar uns cinco minutinhos.

Lagoa Rodrigo de Freitas: com uma paisagem maravilhosa e encantadora, o cartão-postal fica às margens das avenidas Epitácio Pessoa e Borges de Medeiros, no bairro Lagoa, e reúne diversos atrativos, como o pedalinho, o Parque da Catacumba e o Parque dos Patins. O lugar é perfeito para uma pedalada com as crianças, um piquenique ou sessões de contação de história, entre outras atividades. Para chegar à Lagoa Rodrigo de Freitas de metrô, o passageiro pode embarcar em uma composição do sistema, descer na Estação Cantagalo e caminhar em direção à Avenida Epitácio Pessoa ou descer na Estação General Osório e seguir pelo acesso E (Lagoa).

Jardim do Museu da República: localizado no bairro do Catete, o espaço é um lugar lindo e opção de passeio obrigatório para as crianças. Isso porque o Museu da República, conhecido como Palácio do Catete, transborda cultura, com cinemas, café, várias exposições e eventos literários, além de um lindo jardim com lago, esculturas, gramado e muitos bancos para ler um livro ou conversar. O museu fica ao lado da estação do Catete do metrô e muito pertinho do Aterro do Flamengo.

Aterro do Flamengo: com vista para os pontos turísticos mais famosos do Rio, como o Pão de Açúcar e o Morro da Urca, o espaço é uma ótima dica de lazer, pois há opções para todos os gostos. Entre elas piqueniques, andar de bicicleta, caminhar ou jogar bola em uma das quadras esportivas. O parque, que abriga ainda o Museu de Arte Moderna do Rio (MAM Rio), fica na Avenida Infante Dom Henrique, sem número. Aos domingos, o trânsito é bloqueado aumentando ainda mais o espaço da área de lazer. A melhor opção para chegar ao Aterro do Flamengo é de metrô, basta descer na estação da Glória ou Largo do Machado e caminhar cerca de 10 minutos.