Dicas de nutricionista destaca cuidados essenciais durante a gestação

A nutrição adequada desempenha um papel crucial para a saúde da mãe e do bebê. A nutricionista Fernanda Larralde, da Bio Mundo, compartilha orientações fundamentais para manter uma alimentação balanceada e saudável durante essa fase.

“A gestação é um período de intensas mudanças e demandas nutricionais. Uma dieta equilibrada é essencial para garantir o desenvolvimento saudável do bebê e o bem-estar da mãe”, explica Fernanda. “Aqui estão algumas dicas importantes para uma alimentação saudável durante a gravidez.”

Priorize Alimentos Ricos em Nutrientes

Fernanda destaca a importância de consumir alimentos ricos em nutrientes. “Opte por alimentos naturais e integrais, como frutas, verduras, legumes, grãos integrais, proteínas magras e laticínios. Esses alimentos fornecem vitaminas e minerais essenciais, como ferro, cálcio, ácido fólico e ômega-3.”

Mantenha-se Hidratada

A hidratação é fundamental durante a gestação. “Beba pelo menos 8 a 10 copos de água por dia. A água é essencial para a formação do líquido amniótico, a circulação sanguínea e a prevenção de constipação.”

Controle o Consumo de Cafeína e Açúcar

Fernanda recomenda limitar o consumo de cafeína e açúcar. “A cafeína em excesso pode afetar o desenvolvimento do bebê, então é importante reduzir a ingestão de café, chá e refrigerantes. Além disso, evite alimentos ricos em açúcar para prevenir o ganho de peso excessivo e o risco de diabetes gestacional.”

Inclua Fontes de Proteína em Todas as Refeições

As proteínas são essenciais para o crescimento e desenvolvimento do bebê. “Inclua fontes de proteína em todas as refeições, como carnes magras, ovos, leguminosas, nozes e laticínios. A proteína ajuda na formação dos tecidos e órgãos do bebê.”

Consuma Suplementos Conforme Orientação Médica

Em todos os casos, a suplementação é necessária. “Siga as orientações do seu médico ou do nutricionista quanto ao uso de suplementos, como ácido fólico, ferro e vitamina D. Esses nutrientes são essenciais para prevenir deficiências e complicações durante a gestação.”

Faça Refeições Pequenas e Frequentes

Para evitar desconfortos, como náuseas e azia, Fernanda sugere fazer refeições menores e mais frequentes. “Coma a cada 3 a 4 horas para manter os níveis de energia estáveis e evitar a sensação de estômago vazio.”

Evite Alimentos Crus ou Mal Cozidos

Para prevenir infecções alimentares, é importante evitar alimentos crus ou mal cozidos. “Evite carnes cruas, ovos crus e peixes crus, como sushi. Esses alimentos podem conter bactérias e parasitas prejudiciais ao desenvolvimento do bebê.”

Monitore o Ganho de Peso

O ganho de peso adequado é importante para a saúde da mãe e do bebê. “Siga as orientações do seu médico sobre o ganho de peso ideal durante a gestação. Um ganho de peso excessivo ou insuficiente pode trazer riscos para a gravidez.”

Pratique Atividade Física Regular

A atividade física moderada é benéfica durante a gestação. “Consulte seu médico sobre a prática de exercícios adequados, como caminhadas, yoga para gestantes e alongamentos. A atividade física ajuda a manter a saúde cardiovascular e o bem-estar mental.”

Procure Apoio Profissional

Fernanda ressalta a importância de contar com o apoio de um nutricionista durante a gestação. “Cada gestante é única, e um profissional pode oferecer orientações personalizadas para garantir uma nutrição adequada e segura.”

Neste Dia da Gestante, Fernanda Larralde lembra que cuidar da alimentação é um ato de amor e cuidado consigo mesma e com o bebê. “Aproveite essa fase especial para adotar hábitos alimentares saudáveis que beneficiarão você e seu filho por toda a vida.”