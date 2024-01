Dicas de Manutenção de Horta e Criação de Minhocário com Coletivo Dente de Leão 

O SESC São Caetano recebe o Coletivo Dente de Leão para uma série de encontros voltados à manutenção e revitalização de horta orgânica. Nos sábados dias 03 e 17 de fevereiro a partir das 14h, ensinarão técnicas de manutenção de horta orgânica, plantio de novas mudas, orientações sobre o cultivo sustentável, explanação sobre a criação e manutenção de minhocários e demonstração prática de extração de adubo e biofertilizantes. As atividades são gratuitas e abertas a todos os públicos.

Os Mutirões Verdes visam não apenas a revitalização da horta orgânica, mas também oferecer conhecimentos valiosos sobre plantio, cultivo de hortaliças, ervas e PANCs, além de promover práticas inspiradoras para um estilo de vida mais saudável e sustentável.

As ações serão ministradas por Luciana Siriani do coletivo Dente de Leão que atuou como professora da Universidade do Grande ABC, tendo experiência nas áreas de Ciências Ambientais e Gestão Ambiental. Co-fundadora do Projeto de intervenção ambiental SustentABC, que atua há 4 anos com educação ambiental na região com foco em diagnóstico, conscientização, projetos socioambientais e culturais nas periferias, palestras e oficinas pedagógicas nas áreas de consumo consciente, alimentação e sustentabilidade. É uma das mobilizadoras e idealizadoras de novos projetos do Coletivo Dente de Leão com foco na alimentação e mobilidade urbana. Atualmente se dedica à Educação Ambiental e a ações de desenvolvimento sustentável e diminuição de impactos por ações humanas em diversas instituições.

Atividades propostas:

03/02 – Dicas de manutenção de horta e de como criar um minhocário

O coletivo Dente de Leão irá plantar novas mudas na horta orgânica do Sesc São Caetano, passando dicas de manutenção de uma horta. Além disso, será um dia de explicar como criar um minhocário e realizar sua manutenção e extração de adubo e biofertilizantes.

17/02 – Plantas companheiras e benéficas para a horta

O coletivo Dente de Leão falará sobre plantas companheiras e benéficas para a horta e crescimento das espécies. As plantas companheiras são aquelas que se ajudam ao serem plantadas no mesmo local. Desde uma ajuda com a utilização da água, luz e nutrientes, até uma melhor ocupação do solo. Quer conhecer mais sobre essa combinação benéfica? Venha para a atividade!

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Dia: 3 e 17 de fevereiro

Classificação: Livre

Ingressos: grátis