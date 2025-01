Dicas de como aproveitar o verão sem prejudicar sua visão

Sol, piscina e praia são uma combinação ideal quando chega o verão. Mas, para aproveitar a curtição, é necessário tomar algumas precauções, já que é neste período do ano que costumam aumentar os casos de problemas oculares, como fotoceratite, alergias, conjuntivite e, em alguns casos, catarata.

“A exposição excessiva à radiação ultravioleta (UV), somada à má higiene ao entrar em piscinas e praias, com as bactérias que existem nesses locais, favorece a proliferação de condições oftalmológicas, que, quando não tratadas adequadamente, podem levar a complicações oculares”, explica o Dr. Fernando Ramalho, especialista em cirurgia refrativa no Oftalmos – Hospital de Olhos, da Vision One, em Santa Catarina.

A seguir, o Dr. Fernando Ramalho explica qual é a relação entre essas condições e os cuidados necessários:

Fotoceratite: é uma queimadura na superfície ocular causada pela exposição excessiva à luz ultravioleta, comum em dias ensolarados ou em ambientes com superfícies reflexivas, como areia e água. Os sintomas incluem dor, vermelhidão, lacrimejamento e sensibilidade à luz.



Alergias oculares: são reações inflamatórias causadas por alérgenos, como pólen, poeira e cloro das piscinas. Podem provocar coceira, vermelhidão, inchaço e lacrimejamento.



Conjuntivite: é uma inflamação ou infecção da conjuntiva, a membrana que reveste o olho. Pode ser causada por vírus, bactérias ou alergias. Os sintomas incluem vermelhidão, secreção, coceira e sensação de areia nos olhos.



Catarata: apesar de ser mais comum em idosos, a catarata pode ser agravada pela exposição prolongada à radiação UV. A condição provoca a opacidade do cristalino, levando à diminuição da visão.

Assim, o especialista do Oftalmos lista 5 dicas para proteger sua visão no verão:

Use óculos de sol com proteção UV: Certifique-se de que os óculos possuem proteção contra raios UVA e UVB. Isso ajuda a prevenir danos causados pela radiação ultravioleta.

Evite coçar os olhos: Ao entrar em contato com cloro, areia ou outros irritantes, lave os olhos com água limpa e evite coçá-los, pois isso pode causar lesões ou infecções.

Mantenha a higiene: Use toalhas limpas e evite compartilhar objetos pessoais, como óculos ou maquiagem, para reduzir o risco de infecções como conjuntivite.

Use água potável para enxágue: Após sair da piscina ou do mar, lave os olhos com água limpa para remover resíduos de cloro, sal ou areia.

Evite exposição solar prolongada: Proteja os olhos usando chapéus ou bonés e procure lugares com sombra nos horários de maior incidência solar, entre 10h e 16h.

“Com esses cuidados simples, é possível aproveitar o verão de forma segura, mantendo a saúde dos seus olhos em dia”, finaliza o Dr. Fernando Ramalho.