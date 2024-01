 Dicas de atividades culturais para aproveitar no aniversário de 470 anos de São Paulo

Como os anos passam! São 470 anos de São Paulo que tem muita história para contar. E, justamente por ser uma metrópole tão especial e com opções de roteiros variados para fazer, e vários de graça, uma data comemorativa como essa não pode passar despercebida. A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo reuniu alternativas onde você pode ir para curtir o feriado, no próprio dia 25/1 ou aproveitar alguma atividade em homenagem à sampa em outra data, nas Oficinas Culturais, Circo, Bibliotecas, Fábricas de Cultura, Museus e Teatros.

Quem curte trabalhos manuais e criativos, pode ir até a Oficina Cultural Maestro Juan Serrano, localizada no bairro Taipas, pois terá a atividade “Carimbando São Paulo – estamparia manual em E.V.A”, na qual os participantes poderão realizar, manualmente, a impressão em tecido, utilizando símbolos que retratam a diversidade de São Paulo. Coordenado pela artesã e artista têxtil Mayara Sabino, o encontro tem como propósito estimular a criatividade e o interesse na produção artística, empregando técnicas e materiais de fácil acesso. Será em 25/01, em dois horários, das 12h às 13h e das 13h10 às 14h10, com a participação por ordem de chegada.

Em uma homenagem à rainha do rock brasileiro, a Oficina Cultural Maestro Juan Serrano apresenta um “Tributo à Rita Lee”. Coordenado pela cantora Eve da Mata, o evento traz um repertório abrangente, contemplando diversas canções da renomada artista. Falecida em 2023 aos 75 anos, esta celebração musical pela trajetória da compositora ocorre no aniversário de São Paulo (25/01), das 13h30 às 14h30. Já a “Oswald dança Rita Lee”, na Oficina Cultural Oswald de Andrade, no Bom Retiro, terá uma performance de dança feita em comemoração ao aniversário da capital paulista e, ao mesmo tempo, inspirada nas músicas da grande artista paulistana Rita Lee, remixadas ao vivo pela bailarina e DJ Daniela Moraes. A atividade, das 13h às 14h, em 25/1, explora a fusão entre movimento, música e arquitetura.

E para os admiradores da arte circense tem o espetáculo infantil com mágica, puppets e ventriloquia “Quem está Falando?”, no Mundo do Circo SP, no Parque da Juventude, em 25/1, às 17h.

Os apreciadores de saraus, podem aproveitar o sarau da Biblioteca de São Paulo. Em homenagem ao aniversário da cidade de São Paulo, o Sarau BSP recebe o Grupo de Poetas Cantores e Declamadores Independentes de São Paulo. Você está convidado para este encontro repleto de música, poesia e canto. De poetas a instrumentistas, o grupo está há 9 anos nos palcos, com coordenação de Terezinha Rocha. Será uma atividade presencial para todos os públicos, em 25/1, das 14h às 16h.

Já para quem gosta de viajar pelos jogos do mundo,na rua em frente à Fábrica de Cultura Capão Redondo, terá a celebração lúdica: caravana de jogos do mundo em comemoração ao aniversário de São Paulo, em 20/1, às 14h. A Caravana Lúdica apresenta ao público jogos de diferentes épocas e partes do mundo feitos em madeira reciclável, tecido, tinta e pirógrafo, em busca da difusão do conhecimento e da vivência desse patrimônio da humanidade em espaços de acesso público. Crianças, adultos e idosos podem se divertir com jogos africanos, europeus, asiáticos e ameríndios que colaboram para o desenvolvimento cognitivo e social humano, criando um espaço para a troca de experiências entre diferentes gerações e grupos sociais. Gratuito, não precisa de inscrição.

Na Fábrica de Cultura Itaim Paulista, terá “Roda de Conversa + Atividade de Jogo: 470 anos de São Paulo”. Nessa atividade em comemoração ao aniversário da cidade de São Paulo, a equipe da Bibliotech oferece ao público uma roda de conversa a respeito da história da cidade de São Paulo e em seguida os participantes vivenciarão uma atividade de jogo, em formato de quiz, presencial, em 25/01/24, às 15h.

E no Museu Catavento terá a oficina especial Light Painting, em comemoração ao aniversário de São Paulo. Os participantes conhecerão mais sobre essa técnica de fotografia que consiste em utilizar uma fonte de luz para desenhar uma cena, durante exposição prolongada. O resultado final é uma imagem única e surpreendente, em 25/1, nos horários: 10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h.

Apreciar a cultura e ainda de graça, nos deixa mais feliz, né? Por isso, o Museu da Língua Portuguesa, na Luz, funcionará normalmente no aniversário da cidade de São Paulo, 25/1, sendo uma ótima opção de passeio para quem estiver de folga pela cidade ou planejar visitá-la. Neste dia, especificamente, a entrada será gratuita para todos os públicos que pretendem conhecer o museu e participar das duas visitas mediadas oferecidas pelo Núcleo Educativo – uma intitulada “Quem civiliza quem?” (às 10h e às 13h) e a outra chamada “Presenças Negras na Construção da Cidade de São Paulo” (às 11h e às 15h).

Já o Núcleo de Ação Educativa do Museu Casa Mário de Andrade preparou a oficina Bonecos de papel: Mário de Andrade em São Paulo, que acontecerá no dia 25/1, das 14h às 15h30. Conduzido pela arte-educadora Carô Luvisotto, este encontro convida os participantes a fazer bonecos de papel inspirados em Mário de Andrade e na época em que o escritor viveu. Ao personalizar os bonecos e criar cenários que evocam a atmosfera cultural da cidade, a turma mergulha em uma jornada lúdica e educativa. A atividade será realizada no orquidário do Museu Casa das Rosas e as inscrições estão abertas no site . A agenda completa da Casa Mário de Andrade que celebrará os 470 anos de São Paulo pode ser acessada no site do Museu .

Na Casa das Rosas, no dia 25 de janeiro, das 11h às 16h, a Feira Multicultural: trabalhos do mundo ocupa o jardim do Museu Casa das Rosas. O evento é promovido pelo coletivo Ponto Zero do Refúgio e fomenta a autonomia da pessoa migrante e em situação de refúgio por meio de atividades empreendedoras. A atividade ainda traz diálogos entre essas pessoas e o público, por meio da apresentação de trabalhos e culturas dos expositores participantes. Ainda terá Sons da Paulista, Jacking Baile, uma experiência de House Dance ao som de batidas eletrônicas proporcionada pela Nós D’água Companhia de Dança. Clique aqu i e fique por dentro da agenda completa.

A criançada também tem espaço na agenda focada deste aniversário, no Museu Casa Guilherme de Almeida. Em 25/1, das 10h às 11h, será realizada Pintura Natural, com o arte-educador Rodrigo Vieira. As inscrições podem ser feitas no site da instituição .

E para os amantes de esportes, o Museu do Futebol traz Letícia Silva, campeã brasileira de futebol freestyle, que fará uma apresentação e ainda vai ministrar uma clínica de altinha (prática esportiva que consiste em manter uma bola no ar sem deixá-la cair no chão), em 25/1, às 11h. Durante o dia, das 10h às 17h, terá um pula-pula de bola inflável e diversas brincadeiras do universo do futebol. Neste dia, as atividades serão gratuitas, pois serão realizadas no foyer do museu, inclusive, também, será gratuita a visitação a exposição temporária “Futebol de Brinquedo”.

Em 25/01, das 10h às 12h, no MCI – Museu das Culturas Indígenas, na Água Branca, terá a roda de conversa Topônimos de Origens Indígenas Presentes na Cidade com os Mestres dos Saberes (indígenas que integram a equipe do educativo do MCI). Entrada gratuita com retirada de ingresso no site .

Já a Pinacoteca de São Paulo estará com as apresentações musicais do rap Oz Guarani e o Coral M´baraeté, com canções de resistência e fortalecimento da luta indígena por seus direitos. Será na praça da Pina Contemporânea, em 25/1, às 14h, gratuito. O show é apresentado em duas línguas, em português e em guarani, com rimas e poesia que divulgam as necessidades do seu povo, relatam os problemas diários sofridos na comunidade. Além de visita com curadoria com o tema “São Paulo e o Acervo”, na Pinacoteca da Luz, às 11h.

O Museu das Favelas preparou a visita educativa “A Favela Merece um Palácio!” nos arredores do museu, resgatando as lembranças do compositor, cantor e militante negro brasileiro Geraldo Filme, 25/01, às 14h.

No Museu Afro Brasil Emanoel Araujo, em 25/1, às 11h, o artista Alex Hornest convida o novo muralista, Andy Hope, para apresentarem intervenção em um mural, na fachada do museu. E às 14h, terá o lançamento do catálogo da exposição “Na raiz do tempo, a matriz da cor“, e o artista Sérgio Lucena baterá um papo com o curador Claudinei Roberto. A entrada em 25/1 será gratuita!

Se você tem curiosidade por conhecer os processos que transformaram a Vila de São Paulo de Piratininga na grande metrópole do país, o Museu de Arte Sacra de São Paulo, fará uma visita mediada com o tema “São Paulo – cidade de entroncamentos”, onde será abordado a formação da cidade a partir da influência religiosa imposta no período colonial brasileiro até os dias de hoje, em 25/01, às 10h e às 14h30, inscrições aqui . Além de conferir a exposição “Santa Ana em São Paulo: devoção refletida na arte,” uma iniciativa especial que marca os 470 anos da cidade e revela a profunda influência da padroeira Santa Ana na cultura e história paulistanas. A abertura oficial ocorrerá em 24/1.

E no Teatro Sérgio Cardoso, na Bela Vista, terá peça a Frida Kahlo – Viva la Vida. Ingressos entre R$ 20,00 e R$ 40,00.

Veja abaixo os serviços e outras opções de passeios:

