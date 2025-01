Dicas a seguir se quiser se dar bem no poker

Apesar de existir há várias décadas, o poker ganhou seu nome e regras mais parecidas com as atuais na década de 1830. Atualmente, existem dezenas de variantes desse jogo, que é um dos mais famosos jogos de cartas em todo o mundo.

Seja num casino físico, seja no mundo online, existem milhares de torneios de pôquer todos os anos, assim como a possibilidade de jogar em máquinas de casino e ter a oportunidade de conseguir altos ganhos.

Apesar de também depender da sorte, o pôquer exige também habilidade e conhecimentos matemáticos e de psicologia por parte de seus jogadores. Esse é um dos principais motivos de ser tão procurado pelos jogadores.

Para começar jogando poker, é necessário aprender algumas regras e os princípios básicos. Os jogadores costumam iniciar sua jornada no poker pela variante Texas Hold’em, a mais jogada atualmente em todo o mundo, disponível também nas melhores plataformas de casino online. Existem outras também muito populares mas esta é de longe a que permite ser aprendida mais rapidamente, bem como, gera um engajamento maior a todos os jogadores. Também é a mais praticada em torneios e a que aparece mais vezes em filmes. Basicamente consiste em que a cada jogador lhe sejam dadas duas cartas que apenas ele consegue ver e depois os jogadores tem que colocar as suas apostas, sendo que a mesa ou dealer depois dao 3 cartas consideradas o “flop”, os jogadores voltam a apostar, mais uma carta que é chamada de “turn”, os jogadores voltam novamente a apostar e a última carta é o “river”. Isto se houver sempre quem vá igualando as apostas que de outra forma o jogador que leva os outros a desistir ganha.

O jogo online tem ganho muitos fãs, desde que surgiu, pelas suas características de comodidade e facilidade de acesso, e que mantém não só as emoções, mas também as hipóteses de vencer. Acaba por ser também mais prático para aprender e ter acesso a informacao e jogar em diferentes níveis contra diferentes adversários para ir ganhando experiencia e conhecimento antes de se aventurar em algo mais sério.

A maior parte das regras do poker se aplicam a todas as variantes, embora existam algumas diferenças entre elas. Ainda assim, a capacidade do jogo em se reinventar e saber integrar jogadores com diferentes níveis de experiencia e conhecimento beneficiou toda a modalidade. Para isso o papel de operadores de renome internacionais e que assentam as suas ofertas em qualidade para os jogadores e seguranca nas transacoes, contribuiu para o aumento de jogadores que procuram conhecer e jogar poker online.

Princípios basicos para dominar o jogo

– Manter uma boa “poker face” – conseguir manter uma “cara de pôquer”, sejam quais forem suas cartas ou suas intenções, é essencial se quer ganhar nesse jogo, para manter seus oponentes sem saber o que se passa em sua mente;

– Saber o valor das mãos de pôquer – conhecer muito bem o sistema de classificação de mãos, também é fundamental. O Texas Hold´em, Limit Omaha, Seven-Card Stud e Five-Card Draw por exemplo, usam o sistema mais comum, em que a mão mais valiosa é o Royal Flush, constituído por cinco cartas do mesmo naipe, de ás a dez, e logo depois o Straight Flush, com as cinco cartas do mesmo naipe e de valores consecutivos). Depois dessa, surge a combinação Four-of-a-kind, com quatro cartas do mesmo valor, seguida pela combinação Full House, com três cartas de um tipo e mais um par. Seguem-se Flush, com cinco cartas do mesmo naipe, o Straight, uma sequência de cartas com valores seguidos, o Three-of-a-kind, com três cartas de um valor, os dois pares, um par e a carta mais alta. Nos casos de outros jogos de pôquer, como o razz ou o deuce-to-seven triple draw, essa classificação é invertida;

Saber o que são jogos com e sem limite – Existem alguns jogos de pôquer jogados sem limite de apostas, enquanto outros têm um valor máximo de aposta por parte de cada participante, com um valor definido;

– Existem alguns jogos de pôquer jogados sem limite de apostas, enquanto outros têm um valor máximo de aposta por parte de cada participante, com um valor definido; Saber o valor das fichas – As fichas do pôquer têm cores diferentes, de acordo com seu valor. Num jogo com sete ou mais jogadores, geralmente se utilizam pelo menos 200 fichas. As fichas brancas costumam ser as de menor valor, enquanto as vermelhas costumam ter o valor de cinco fichas brancas. No caso das azuis, ou outra cor escura, valem, por norma, 10, 20 ou mesmo 25 fichas brancas, ou duas, quatro ou cinco vermelhas. Os jogadores adquirem suas fichas antes do início do jogo.

– Conhecer as jogadas – Quando for a sua vez de jogar, o participante pode fazer:

Check : Não apostar;

: Não apostar; Fold : Se retirar da mão, quando outro jogador já tiver apostado;

: Se retirar da mão, quando outro jogador já tiver apostado; Bet : Fazer uma aposta;

: Fazer uma aposta; Raise : Adicionar mais fichas, para apostar um valor maior em relação ao que outro jogador apostou;

: Adicionar mais fichas, para apostar um valor maior em relação ao que outro jogador apostou; Call: Igualar a aposta dos oponentes, para se manter em jogo.

– Conhecer as rondas de apostas – No caso de jogos com cartas comunitárias, as cartas que estão na mesa para todos usarem em suas sequências, as rondas de apostas são designadas por:

Pré-flop: As apostas que são realizadas antes das primeiras cartas comunitárias serem distribuídas;

As apostas que são realizadas antes das primeiras cartas comunitárias serem distribuídas; Flop: As apostas que são realizadas depois ds três primeiras cartas comunitárias serem mostradas;

As apostas que são realizadas depois ds três primeiras cartas comunitárias serem mostradas; Turn: As apostas que os jogadores fazem depois da quarta carta comunitária;

As apostas que os jogadores fazem depois da quarta carta comunitária; River: As apostas feitas depois da quinta e última carta comunitária.

Outras consideracoes a ter em conta no poker online

Uma outra regra importante de conhecer no poker, seja em formato online ou físico, e que é muito frequentemente utilizada, é a de “Table Stakes”, as apostas de mesa. Isso significa que, no início de uma mão, o jogador só poderá apostar o valor que estava na mesa para começar a mão, e não pode colocar mais nenhum valor que tenha guardado, durante o jogo.

No poker deve existir também um jogador designado como banqueiro, que será responsável por gerir a pilha de fichas e de registar todas as que são distribuídas. O banqueiro também regista os valores pagos a cada um dos participantes.

O jogo pode ter um limite fixo de apostas, ou não. Nos jogos com limite fixo, os jogadores não podem apostar ou aumentar a aposta acima de um valor de fichas determinado antes do jogo.

Assim, essas são os aspetos mais importantes a conhecer antes de se iniciar jogando pôquer. Para conhecer mais a fundo esse conhecido “esporte da mente”, é importante o jogador continuar pesquisando, estudando e aprendendo com jogadores mais experientes.