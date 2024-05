Dica de leitura: Se não fosse por você

Você precisa de inspiração para continuar acreditando no seu sonho? ”Se não fosse por você” é um livro que inspira e nos prende com as histórias dos personagens.

Melissa e Leonardo são personalidades que, com toda a certeza, você irá se identificar.

Melissa, advogada e concurseira, narra a sua trajetória de luta pelo seu sonho de ser delegada de polícia. Ela apresenta uma rotina intensa de trabalho e estudo. E, além de editais, inscrições e ansiedade, Mel também terá que lidar com seus sentimentos. Quando conhece Leonardo, um promotor e professor, sua vida muda completamente.

Aprofundar os detalhes do enredo é uma tarefa que somente aqueles que o lerão terão acesso. No entanto, é importante destacar que o livro escrito por Laura Amorim traz uma lição marcante sobre a importância de não inventar desculpas ou perder tempo com nossos planos. Não podemos jamais abandonar nossos sonhos.

