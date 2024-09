Diário de um Banana: Jeff Kinney desembarca na 27ª Bienal do Livro de São Paulo

Fenômeno da literatura infanto-juvenil e best-seller do New York Times, a coleção Diário de um Banana reúne inúmeros fãs pelo mundo todo. Os leitores que participam da 27ª Bienal do Livro de São Paulo poderão encontrar o autor: Jeff Kinney desembarca no evento para bate-papo com os fãs na Arena Cultural dia 14 de setembro (sábado), a partir do 12h15, e no Salão Cultural, às 13h15, para sessão de autógrafos.

As obras, que já foram traduzidas para mais de 60 idiomas, no Brasil são publicadas pela VR Editora e já venderam aproximadamente 12 milhões de cópias. De forma contagiante, com muitos desenhos, humor, lições de vida e quadrinhos, que são marcas registradas de Kinney, as histórias da aclamada coleção trazem as aventuras e desventuras de Greg Heffley.

Esses livros, que são apresentados como o diário pessoal de Greg, estão repletos de anotações, desenhos e pensamentos. Ao longo da série, o personagem lida com situações que envolvem escola, amizades, família, paqueras e outros desafios pessoais. Essas experiências, por vezes, resultam em circunstâncias engraçadas e embaraçosas, o que traz momentos de diversão e reflexão para o público.

O volume mais recente é o 18, Cabeça-oca. Nesta história, o protagonista enfrenta o possível fechamento de sua escola devido ao baixo desempenho dos alunos e à má conservação do prédio. Enquanto inicialmente vê isso como uma oportunidade para mais diversão, Greg percebe que a separação de seu melhor amigo, Rowley, é inevitável se a escola fechar. Determinado a salvar a instituição, ele e os colegas tentam provar que não são “cabeças-ocas” e que podem melhorar suas notas.

Sucesso global, atualmente as obras têm sido adaptadas para animações do Disney+ e o criador da série atua como produtor. Diário de um Banana 19 chega aos leitores brasileiros ainda no segundo semestre de 2024.



SERVIÇO DO EVENTO:

O que: Sessão de autógrafos Jeff Kinney | 27ª Bienal do Livro de São Paulo

Quando: 14 de setembro (sábado), às 12h15 e 13h15

Onde: Participação do Jeff Kinney na Arena Cultural e Autógrafos no Salão Cultural

Local: Distrito Anhembi

Av. Olavo Fontoura, 1209 – Santana

Ingressos: https://www.bienaldolivrosp.com.br/pt-br/ingressos

*as senhas foram distribuídas antecipadamente pela Bienal.

Sobre o autor: Jeff Kinney é um dos mais importantes autores da literatura infantojuvenil mundial contemporânea. A série Diário de um Banana, lançada em 2007, foi traduzida para 62 línguas e está em 74 países. Desde o primeiro volume, suas obras constam na lista de best-sellers do jornal norte-americano The New York Times. São mais de 275 milhões de exemplares vendidos ao redor do mundo. Jeff já figurou na lista de personalidades mais importantes da revista Times e é proprietário da livraria independente An unlikely story. Vive em Massachusetts com a companheira e dois filhos.

Sobre a editora: A VR Editora está no Brasil h 26 anos. Com sede na Argentina, o grupo editorial também possui filiais na Espanha e México. Tudo começou com a linha de Livros Presentes para ocasiões especiais. Posteriormente, com a entrada da coleção Diário de um Banana em 2008, e se tornando um sucesso de vendas em pouco tempo, a VR Editora tornou-se inspiração quando o assunto é leitura infanto-juvenil, com temas importantes da atualidade apresentados aos pequenos leitores por premiados autores e ilustradores, nacionais e estrangeiros.

