Diálogos sobre Ancestralidade e Impactos Climáticos no Sesc Santo André

O Sesc Santo André propõe uma reflexão que conecta passado e futuro em sua programação de fevereiro, como parte do programa Trabalho Social com Pessoas Idosas. Com atividades que exploram a ancestralidade africana e os desafios impostos pelas mudanças climáticas, a programação cria um diálogo entre história, cultura e o cuidado com as gerações que vieram primeiro.

No dia 19 de fevereiro, quarta-feira, o multiartista Aboubacar Sidibe convida o público a revisitar suas raízes em Uma Viagem à Guiné Conacri, um encontro que reúne relatos, registros fotográficos e objetos culturais de sua terra natal. Aboubacar explora como a ancestralidade e os movimentos entre Brasil e África moldam sua arte e sua vivência no bairro da Liberdade, em São Paulo, um território marcado por disputas culturais. Logo após, às 16h, ele apresenta um pocket-show com músicas de seu álbum Fanbarafa, que celebra ritmos tradicionais africanos, como o Sinte e o Sofa, atualizados por sua vivência na metrópole paulistana. A música se torna um elo entre o passado e o presente, conectando culturas e narrativas.

Já no dia 26 de fevereiro, o foco se volta para os efeitos das alterações climáticas na população idosa, um dos grupos mais vulneráveis às extremas temperaturas do século 21. Às 14h, Sara Lopes de Moraes apresenta o encontro Os Impactos das Mudanças Climáticas em Pessoas Idosas, abordando como eventos como ondas de calor e frio afetam a saúde e a qualidade de vida, além de discutir soluções em planejamento urbano e políticas públicas para mitigar esses impactos. Na sequência, às 15h, Daniel de Souza e Kata Yalodê conduzem uma vivência, conectando meditação e ações concretas de cuidado ambiental no encontro Os Impactos das Mudanças Climáticas em Idosos – O Que Fazer?. Por meio da conexão com os elementos da natureza e práticas colaborativas, o público é convidado a imaginar um futuro mais sustentável e acolhedor.

Com essa programação, o Sesc Santo André reforça a importância de olhar para o passado como fonte de aprendizado, inspiração e celebração, enquanto lança luz sobre os desafios do futuro, promovendo diálogo, reflexão e experiências transformadoras para todas as gerações.

Sobre o programa:

Há 60 anos, o Sesc promove o protagonismo das pessoas idosas por meio do Trabalho Social com Pessoas Idosas (TSPI), que busca transformar a qualidade de vida desse público e seus territórios com ações integradas nas áreas de saúde, educação, cultura e lazer. Reconhecendo as mudanças sociais e tecnológicas, o programa se reinventa continuamente, os incentivando a serem agentes sociais e políticos, além de sensibilizar a sociedade para a valorização da pessoa idosa. Suas ações se estruturam nos eixos “Arte e Expressão”, “Corpo e Movimento” e “Sociedade e Cidadania”, alinhadas a diretrizes e objetivos que celebram a diversidade e a potencialidade do envelhecer.

Programação:

Uma Viagem à Guiné Conacri – Relatos, Música e Ancestralidade

Com Aboubacar Sidibe

Aboubacar Sidibe traz histórias e registros fotográficos, bem como vestimentas, esculturas e instrumentos musicais – da viagem realizada à sua terra natal, Guiné Conacri, no Oeste Africano, em 2024, mediado por Rosseline Tavares. Abou conta também, como os movimentos entre Brasil e África atuam no seu processo criativo e posicionamento em um território negro em disputa, o bairro da Liberdade, região central de São Paulo.

Dia 19/2, quarta, das 15h às 16h

Espaço de Tecnologias e Artes

Livre – Autoclassificação

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Uma Viagem à Guiné Conacri – Pocket-Show

Com Aboubacar Sidibe

O novo álbum de Aboubacar Sidibe, “Fanbarafa”, expressa a força da ancestralidade através da poesia e da sonoridade africana. A arte é um importante recurso para promover relações de convivialidade entre diferentes culturas na cidade. O ritmo Sinte é tradicionalmente tocado em celebrações na região de Boke, onde abou nasceu, no noroeste Africano. Há ainda o ritmo Sofa, que significa guerreiro, e é conhecido como um antigo ritmo do povo Malinke. O encontro da dundum, o djembê, o sambã, o kenkenni, o dundumba, a corá e o balafon, através da obra musical de Abou, atualiza o movimento do artista na cidade de São Paulo.

Dia 19/2, quarta, das 16h às 16h30

Espaço de Tecnologias e Artes

Livre – Autoclassificação

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Os Impactos das Mudanças Climáticas em Pessoas Idosas

Com Sara Lopes de Moraes

Eventos climáticos extremos, como ondas de calor e frio, têm aumentado em frequência e intensidade devido às mudanças climáticas, afetando especialmente pessoas idosas. Esse grupo é mais vulnerável devido à menor capacidade termorreguladora, doenças pré-existentes, isolamento social e limitações financeiras. Para mitigar os impactos, são necessárias medidas de adaptação, como infraestrutura adequada, sistemas de alerta e políticas públicas que garantam o acesso a serviços de saúde e conscientização da população.

Dia 26/2, quarta, das 14h às 15h

Espaço de Tecnologias e Artes

Livre – Autoclassificação

Grátis – Sem retirada de ingressos

Os Impactos das Mudanças Climáticas em Idosos – O Que Fazer?

Com Daniel de Souza e Kata Yalodê – Daterra – Educação e Permacultura

Neste encontro, vamos experimentar a conexão profunda por meio da meditação com os elementos que compõem a vida no planeta, percebendo-os como portadores de uma força de transformação. Por meio da vivência, também serão apresentadas ações práticas e coletivos que se mobilizam contra o aquecimento global no ABCDMRR.

Dia 26/2, quarta, das 15h às 16h30

Gramado Superior

Livre – Autoclassificação

Grátis – Sem retirada de ingressos.

