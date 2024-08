Diálogo das Fundações debate o futuro do oceano no Museu do Amanhã

Pela primeira vez, o Brasil recebe o evento internacional Diálogo das Fundações, que reunirá no Rio de Janeiro, entre 3 e 5 de setembro, cerca de 30 instituições filantrópicas globais para discutir ações e somar forças e investimentos a favor da sustentabilidade marinha. Em meio à Década do Oceano da ONU, o evento realizado pela Unesco e pela Fundação Grupo Boticário também busca atrair novos atores locais para que a transversalidade do oceano esteja conectada em diversas frentes, como educação, comunicação, inovação, inclusão social, entre outras.

O quarto encontro global receberá, no Museu do Amanhã, membros das cúpulas de instituições como Belmont Forum, BNP Paribas Foundation (Alemanha), Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement (Marrocos), Fundación Avina (América Latina), Fundación MarViva (América Latina), Gordon and Betty Moore Foundation (EUA), Inter-American Institute for Global Change Research, International Foundation for Aids to Navigation (Reino Unido), Khaled bin Sultan Living Oceans Foundation (Arábia Saudita), Ocean Policy Research Institute of the Sasakawa Peace Foundation (Japão), Oceankind, Remmer Family Foundation (EUA), Schmidt Ocean Institute (EUA).

Sobre a Fundação Grupo Boticário

Com mais de 30 anos de história, a Fundação Grupo Boticário é uma das principais fundações empresariais do Brasil que atuam para proteger a natureza brasileira. A instituição atua para que a conservação da biodiversidade seja priorizada nos negócios e em políticas públicas e apoia ações que aproximem diferentes atores e mecanismos em busca de soluções para os principais desafios ambientais, sociais e econômicos. Já apoiou cerca de 1.700 iniciativas em todos os biomas no país. Protege duas áreas de Mata Atlântica e Cerrado – os biomas mais ameaçados do Brasil –, somando 11 mil hectares, o equivalente a 70 Parques do Ibirapuera. Com mais de 1,2 milhão de seguidores nas redes sociais, busca também aproximar a natureza do cotidiano das pessoas. A Fundação é fruto da inspiração de Miguel Krigsner, fundador de O Boticário e atual presidente do Conselho de Administração do Grupo Boticário. A instituição foi criada em 1990, dois anos antes da Rio-92 ou Cúpula da Terra, evento que foi um marco para a conservação ambiental mundial.