Diálogo com Municípios aproxima SEDS de prefeitos e secretários municipais

Prefeitos de todo o Estado de São Paulo encontraram uma porta aberta nesta quinta-feira (6) para conhecer melhor a carta de serviços oferecidos pela SEDS e como acessá-los. Durante o evento Diálogos com Municípios, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo no Palácio dos Bandeirantes, a secretária Andrezza Rosalém e a secretária executiva Juliana Armede conversaram com chefes de Executivos Municipais e apresentaram programas, serviços e ações que podem ser desenvolvidos pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS) em parceria com as prefeituras.

Após a abertura do evento pelo governador Tarcísio de Freitas, os prefeitos puderam visitar os estandes de todas as secretarias estaduais. Enquanto os prefeitos reeleitos puderam estreitar laços e fortalecer vínculos com a administração estadual, os novos tiveram uma importante aula sobre tudo o que as pastas dispõem para ajudá-los a resolver alguns dos principais problemas de suas cidades de forma eficaz e eficiente.

“Foi um dia de trabalho muito produtivo”, destacou Andrezza Rosalém. “Pudemos falar sobre o trabalho que vem sendo realizado pela SEDS e nos colocar à disposição para parcerias com os 645 municípios paulistas”, explicou. “O Governo do Estado está sempre pronto para auxiliar os prefeitos em suas mais variadas demandas”.

Prefeitos, secretários e assessores também puderam levar para casa informativos sobre os diferentes serviços executados pela SEDS e orientações sobre como acessá-los. O próximo encontro da SEDS com representantes das prefeituras, desta vez com secretários municipais de Assistência Social, já tem data marcada. Será no dia 21 de fevereiro, também no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista.