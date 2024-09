Diálogo com Maxwell Alexandre aprofunda reflexões de jovens da Fundação CASA sobre realidades sociais

Mais de 50 jovens que cumprem medida socioeducativa na Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) participaram, no fim de agosto, de um encontro virtual com o renomado artista Maxwell Alexandre. A atividade permitiu que os adolescentes, que já haviam visitado sua exposição “Novo Poder: Passabilidade” no Sesc Paulista, dialogassem diretamente com o artista, refletindo sobre identidade, poder e as realidades sociais retratadas em suas obras.

O encontro foi organizado pela Gerência de Arte e Cultura (GAC) da Fundação CASA em parceria com o Sesc Paulista, como parte de uma iniciativa para expandir o acesso dos jovens à cultura e ao conhecimento, enriquecendo suas perspectivas sociais e culturais.

Durante o diálogo, os adolescentes questionaram Maxwell Alexandre sobre sua motivação para se dedicar à arte e ao conceito de “passabilidade” presente na exposição. O artista compartilhou sua trajetória, desde a infância na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, até se tornar reconhecido internacionalmente. Ele explicou como o termo aborda questões de raça e aparência na sociedade.

Os jovens também perguntaram sobre as inspirações por trás das obras, como a escolha de pintar figuras negras usando marcas de luxo, e sobre seu processo criativo. Maxwell revelou que mistura fotos de rua, imagens de redes sociais e criações próprias.

Para o gerente de Arte e Cultura da Fundação CASA, Wellington Araújo, “Esse encontro é mais que um fechamento de um processo educativo, é um estímulo profundo. Ver nas obras de Maxwell Alexandre pessoas comuns sendo retratadas e reconhecidas traz uma quebra de paradigmas e muito simbolismo. Mais ainda, é um jovem negro que atingiu grande relevância no cenário artístico, e isso tocou profundamente nossos adolescentes”.

“Essas ações são fundamentais para fomentar o crescimento pessoal e social dos adolescentes. Envolver-se com a arte contemporânea lhes oferece um espaço para expressar suas próprias vivências e compreender a diversidade de perspectivas que compõem nossa sociedade. Seguimos comprometidos em proporcionar experiências transformadoras que contribuam para a reintegração social e o desenvolvimento integral dos jovens”, ressaltou a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto.

A exposição “Novo Poder: Passabilidade” continua em cartaz no Sesc Paulista até 29 de setembro. Com 56 obras, Maxwell Alexandre utiliza suas pinturas para desafiar estereótipos e explorar temas como identidade e poder, oferecendo uma reflexão provocativa sobre as realidades contemporâneas do Brasil.