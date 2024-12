Diadema vai homenagear figuras que foram referência na habitação da cidade

Duas das figuras que transformaram Diadema em política habitacional serão homenageadas em dois equipamentos símbolos das melhorias de territórios da cidade. Jorge Hereda, arquiteto e ex-secretário de Habitação da cidade, e Edmundo da Silva Ribeiro, liderança de movimentos de moradia, darão nomes, respectivamente, ao Parque Regional Oeste e ao Conjunto Habitacional Sanko, na região do Serraria.

Os dois projetos são de autoria da vereadora Lilian Cabrera e foram aprovados pela Câmara Municipal em sessão extraordinária nesta quarta-feira (18).

Hereda nasceu em Salvador, mas construiu sua carreira profissional em São Paulo. Entre 1993 e 1996, no primeiro mandato do prefeito José de Filippi Júnior, foi secretário de Habitação, responsável pela consolidação de uma política habitacional que avançou a passos largos depois de 1982. Em 1995, foi intermediário da compra da área onde foram construídos os prédios do Conjunto Habitacional Sanko, que estão em frente ao Parque Regional Oeste.

Depois da experiência exitosa em Diadema, Hereda foi secretário em Ribeirão Pires e em São Paulo, atuou no Consórcio Intermunicipal Grande ABC até ser convidado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para compor a gestão federal.

Foi secretário de Habitação no Ministério das Cidades entre 2003 e 2005, ano em que foi deslocado para a Caixa. Primeiramente ficou como vice-presidente do banco. Em 2011, foi alçado à presidência da instituição financeira. Ele ficou na cadeira até o segundo mandato de Dilma Rousseff.

Edmundo Ribeiro dará nome ao Conjunto Habitacional Sanko. Edmundo foi importante liderança do movimento de moradia, presidiu a Associação AMUL (Associação de Luta por Moradia Unidos da Leste) e liderou o processo de compra da área onde estão os prédios. As mais de 500 unidades foram construídas por meio de mutirão, modelo pioneiro de política habitacional nascida em Diadema.

Seu trabalho é seguido por outras duas importantes lideranças de Diadema: o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Ronaldo Lacerda, e por Jeferson Leite, filho de Edmundo.