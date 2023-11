Diadema vai entregar mais 44 títulos de propriedade de imóveis no sábado

Em ato a ser realizado sábado (2) de manhã, a Prefeitura de Diadema vai entregar 44 títulos de propriedade no Núcleo Habitacional Vera Cruz I e II, na Rua Tordesilhas, na Vila Conceição, em continuidade ao programa Regulariza Diadema. Lançado em junho de 2021, o programa já regularizou mais de 5.000 lotes e entregou centenas de matrículas de imóveis aos proprietários.

O secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Ronaldo Lacerda, disse que o documento garante vários benefícios aos moradores, como a perspectiva de valorização do imóvel e o acesso a linhas de financiamento. “Mas, o mais importante é a segurança jurídica, já que o lote deixa de ser irregular e as famílias se tornam efetivamente proprietárias com todos os direitos garantidos por lei”, comentou.

Ele afirmou que centenas de imóveis estão passando pelo processo de regularização: “É o instrumento mais importante para a conquista do direito à moradia”. Neste ano, a Prefeitura entregou 35 títulos no Núcleo Barão de Itajubá, 133 títulos no Jardim Alba, e 360 títulos no Jardim das Praias, no Bairro Casa Grande.

Vistoria técnica do Revitaliza Diadema

Também no sábado de manhã, o prefeito José de Filippi Jr e o secretário Ronaldo Lacerda vão fazer vistoria técnica nas obras de revitalização que estão sendo feitas no Jardim da Liberdade, no Eldorado. Ao final da rua Georges Gebrail, o local está ganhando praça, quadra, parquinho, estacionamento, pavimentação de concreto, drenagem, escadaria e colocação de corrimão.

As obras fazem parte do Revitaliza Diadema, programa que tem levado melhorias urbanas aos núcleos habitacionais da cidade. “As benfeitorias aumentam a qualidade de vida dos moradores”, disse Ronaldo Lacerda.