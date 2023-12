Diadema vai entregar 20ª Unidade que passou pelo Programa UBS Nota 10

Os 30 mil moradores da região sul de Diadema atendidos pela Unidade Básica de Saúde (UBS) Eldorado passam a contar, na próxima semana, com o serviço revitalizado pelo Programa “UBS Nota 10. Mais acolhedora. Mais acessível. Mais humana”. A entrega das melhorias será em 20 de dezembro. Com a Unidade Eldorado, Diadema chega a 100% da revitalização dos serviços de Atenção Básica.

E as mudanças começam pela entrada do serviço, que antes ficava na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes e, agora, passa para a Rua das Perobas, em frente ao Parque Ecológico. Com isso, ficam totalmente independentes os atendimentos da UBS e do Pronto Atendimento, que funciona no mesmo local.

A recepção também mudou de local e foi ampliada. Houve readequação em consultórios e salas de vacina, procedimentos/medicação e curativo. Nesta nova configuração, são sete consultórios médicos, três de enfermagem e três salas multiprofissionais. Já a farmácia passa a ter dispensação na área externa da Unidade, melhorando o fluxo de quem vai ao serviço para retirar medicação e outros insumos.

A UBS passa a contar com totem para chamada de senhas de atendimento – antes estava disponível apenas o recurso de avaliação de atendimento e pesquisa –, facilitando o fluxo de atendimento e espera no serviço. Também foram criadas duas vagas de estacionamento rápido com fácil acesso a nova entrada da unidade.

O Programa UBS Nota 10, que desde dezembro de 2021 já beneficiou 19 UBSs, prevê equipe médica completa; abastecimento de remédios e insumos; vigilância patrimonial por videomonitoramento 24h; melhorias do espaço físico e padronização visual; manutenção preventiva; equipe de higiene e limpeza; equipe uniformizada; treinamento e sensibilização das equipes para a garantia de um atendimento de qualidade à população; rede de informatização, tanto em equipamentos como em conectividade; e implantação de dispositivos que possibilitem a prática de teleatendimento e teleconsulta.

Durante as obras, os serviços foram realocados temporariamente dentro da própria Unidade. “Tem sido uma aceitação muito boa. Pontualmente, tivemos poucas reclamações. Foi um período longo de obras, devido às intervenções que precisavam ser feitas, mas o resultado está bem satisfatório para equipe e população. A unidade mudou totalmente”, explicou o gerente da Unidade Thiago José Sávio.

Promoção da saúde

Além das melhorias do programa, a UBS vem fazendo ações territoriais como parcerias com o Parque Ecológico, Programa Mulheres em Movimento, grupo de caminhada, Instituto Beija Flor, ONG Acer, Instituto Enéas, entre outros. “Estamos fortalecendo e avançando em ações que promovam saúde no território, ou seja, fora do prédio da Unidade”, destaca Thiago.

A UBS Eldorado é referência para 30 mil pessoas no bairro. Para atendimento à população, a Unidade conta com 68 funcionários, sendo seis equipes de Saúde da Família, quatro equipes de saúde bucal.

Pronto Atendimento

As obras de reforma do Pronto Atendimento (PA) Eldorado, que ficam no mesmo prédio da UBS, estão em andamento e devem ser entregues no primeiro trimestre de 2024. As melhorias no PA trarão maior conforto para a população que é atendida, até a construção de uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na região Sul.

Serviço:

Entrega de melhorias do Programa UBS Nota 10 – UBS Eldorado

20 de dezembro de 2023, às 9h30.

Local: Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 288. Entrada pela Rua Perobas (em frente ao Parque Ecológico)

Tel: 4043-6100/ 6109/ 5925/ 4059-7920

Funcionamento: segunda a sexta-feira das 7h às 17h

Pronto Atendimento 24h