Diadema vai começar setembro ensinando sobre abelhas nativas sem ferrão

No próximo domingo, 1º de setembro, das 8h às 13h, a turma do projeto Tem Abelha no Meu Jardim realiza mais um encontro mensal gratuito e aberto ao público em geral. Como já é de costume, o evento vai ocorrer no Parque Pousada dos Jesuítas (rua Profª Vitalina Caiafa Esquivel, s/nº), região central. Não é necessário fazer inscrição antecipada, basta chegar e participar.

O projeto é parceiro de educação ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Diadema.

De acordo com a coordenação da iniciativa, neste encontro estarão disponíveis para degustação 14 tipos diferentes de mel de abelhas nativas. Além disso, o público participará de um workshop sobre captura de abelhas. Outro destaque do evento será a distribuição de mudas de manjericão aos participantes.

O evento começa com um café da manhã colaborativo (8h às 9h30), no qual os participantes que puderem levam um prato de doces ou salgados. Outra dica ecologicamente correta da coordenação do projeto é que cada pessoa leve consigo a própria caneca.

Os encontros são deliciosas aulas de educação ambiental ao ar livre. Na ocasião, o público aprende sobre o fascinante mundo das abelhas e sua importância para a preservação e equilíbrio ambiental do planeta. Além disso, conhece de perto algumas caixas de criação e pode aproveitar a exposição e vendas de fotos produzidas pelo Meliponário Sena.

Circuito entre Parques

Por uma feliz coincidência, o encontro do projeto Tem Abelha no Meu Jardim acontece no mesmo dia em que a Prefeitura também realiza o evento Rua da Gente – Circuito entre Parques. Na ocasião, o trecho da avenida Antônio Piranga (do Parque Pousada dos Jesuítas até o Parque do Paço) fica para uso exclusivo de pedestres, das 8h às 16h.

Para garantir o lazer e a segurança aos domingos e feriados, a Prefeitura desvia o trânsito de veículos e disponibiliza um bolsão de estacionamento, cujo acesso fica sob a ponte da Rodovia dos Imigrantes (Km 16) e se estende pela avenida Fábio Eduardo Ramos Esquivel, junto à lateral do piscinão.

SERVIÇO

Encontro mensal do Projeto Tem Abelha no Meu Jardim em Diadema

Domingo, 1/9, das 8h às 13h, no Parque Pousada dos Jesuítas

Rua Profª Vitalina Caiafa Esquivel, s/nº, Centro (atrás da Câmara Municipal)

Mais informações: 11-98181-6180 c/ Natale Nicoló (coordenador)