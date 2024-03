Diadema vai celebrar o Dia da Água com teatro em 3 parques no sábado

Em comemoração ao Dia Mundial da Água (22 de Março), a Prefeitura de Diadema reafirma seu compromisso com a defesa e conservação desse precioso líquido e vai promover apresentações do espetáculo teatral “Dona Pingo e os Perdidos” em três parques municipais. A atração é gratuita, aberta ao público em geral e livre para todas as idades.

Parque Takebe (Divulgação)

Para facilitar a participação da população, as encenações vão acontecer no próximo sábado, 23/3, em locais e horários diferentes. No Parque do Paço (Centro) será, às 9 horas; no Parque Ecológico (Eldorado), às 11 horas; e, por fim, no Parque Takebe (Canhema), às 14 horas.

Voltada à educação ambiental do público, a peça de teatro visa chamar a atenção da comunidade para a importância e necessidade do consumo consciente da água. O roteiro é assinado pela Cia. Sopa de Comédia, tradicional parceira da Municipalidade em ações de educação de trânsito.

Parque Ecológico – Eldorado (Igor Andrade/PMD)

O evento é realizado em conjunto por duas secretarias municipais: Mobilidade Urbana e Transporte e Meio Ambiente e Serviços Urbanos.

SERVIÇO

Prefeitura e Cia. Sopa de Comédia apresentam “Dona Pingo e os Perdidos”

Data: 23/3, sábado

– 9 horas: Parque do Paço (avenida Antônio Piranga, 1380 – Centro)

– 11 horas: Parque Ecológico (avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 145 – Eldorado)

– 14 horas: Parque Takebe (rua Yokohama, 141 – Jardim Canhema)