Diadema utiliza teatro para ensinar crianças sobre alimentação e hábitos saudáveis

No mês que se celebra o Dia da Criança, que no Brasil é comemorado em 12 de outubro, a Prefeitura de Diadema realiza teatro infantil em escolas públicas e entidades, visando levar para os estudantes ensinamentos sobre a importância dos alimentos na vida das pessoas e como ter hábitos saudáveis alimentares e de higiene.

A ação chamada Teatro Nutrir e é organizada pela Secretaria de Segurança Alimentar, via Programa de Educação Alimentar e Nutricional de Diadema (PEAND), e dirigida estudantes entre 5 e 9 anos de idade.

Neste mês de outubro, ao levar o teatro de bonecos aos espaços públicos, o objetivo foi também de trabalhar com as crianças o direito de todos à alimentação, princípio que a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) defende. Para chamar a atenção do mundo sobre a fome, a própria FAO estabeleceu o dia 16 de outubro como uma data de reflexão sobre o tema e de buscar caminhos para tirar todas as pessoas do planeta das situações de insegurança alimentar.

O Teatro Nutrir tem duração de 25 minutos, tempo necessário para que os estudantes recebam informações sobre como comer certo e quais proteínas e fibras contém em frutas, verduras, leites, carnes e grãos, entre outros.

Para descrever o valor dos alimentos e quanto eles são imprescindíveis à vida humana, a teatralização utiliza da manipulação de diversos bonecos, onde três personagens centrais – Aninha, Zequinha e Juju – vão passando os ensinamentos para quem for assistir a peça.

Além da encenação, são utilizados recursos musicais e narrativos que facilitam a interação entre os personagens e a plateia. Tem a música do peixe, da água, o rock das frutas e tudo resulta em animação e participação da garotada.

O trabalho educativo continua depois da apresentação, com as nutricionistas do PEAND fazendo explanação sobre a pirâmide alimentar, explicando como são formados os grupos dos alimentos e recomendando as quantidades diárias de consumo.

O momento também serve para tirar dúvidas e abordar aspectos da higiene pessoal como: tomar banho todos os dias, lavar as mãos antes de comer e escovar os dentes após as refeições. Tomar água, várias vezes ao dia, é outra orientação indicada para a criançada.

Veja abaixo dias e horários das apresentações do Teatro Nutrir

Dia 11/10 – às 8h30 – EMEB Zélia Gattai Amado, Jardim Arco-Íris no Bairro Casa Grande

Dia 17/10 – às 9 h – Rede Cultural Beija Flor, Bairro Eldorado

Dia 18/10 – às 8h30 – EMEB Tarsila do Amaral, Jardim Sapopema no Bairro Eldorado

Dia 25/10 – às 8h30 – EMEB Albino de Freitas, Bairro Serraria

Dia 29/10 – às 14 h – Rede Cultural Beija Flor, Bairro Eldorado