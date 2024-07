Diadema terá vacinação antirrábica em agosto

A Prefeitura de Diadema divulga o calendário de vacinação antirrábica em cães e gatos para o mês de agosto: dias 05 e 07, segunda e quarta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h, ou enquanto houver disponibilidade de doses. A aplicação das doses será por ordem de chegada à Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), no bairro Inamar.

Podem ser vacinados cães e gatos com mais de três meses de idade, com exceção de fêmeas prenhes ou com suspeita de estarem e animais em tratamento para doenças ou muito debilitados. A dose deve ser aplicada anualmente e é disponibilizada como rotina na UVZ.

Balanço

Neste mês, a UVZ aplicou 149 doses de imunizante contra a raiva animal, sendo 99 em cães e 50 gatos. A vacinação ocorreu nos dias 01 e 03 de julho, semana em que a Prefeitura entregou a Unidade reformada. Mais informações em https://portal.diadema.sp.gov.br/diadema-entrega-reforma-da-unidade-de-vigilancia-de-zoonoses/.

Anote na agenda

A divulgação do calendário foi antecipada devido ao cumprimento à lei eleitoral nº 9.504/1997, que não permite a divulgação de ações e serviços da Prefeitura a partir de 6 de julho até o término do período eleitoral municipal.

Até o final deste ano, a imunização de cães e gatos é prevista para a primeira semana de cada mês, sempre às segundas e quartas-feiras. Para confirmar a data, a população pode entrar em contato diretamente com a UVZ pelo telefone 0800 77 10 963.

Serviço:

Vacinação antirrábica para cães e gatos

Quando: 05 e 07 de julho de 2024, das 9h às 12h e das 13h às 16h, ou enquanto houver disponibilidade de doses

Local: Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ). Rua Capela, 380 – Inamar.

Tel.: 0800 77 10 963.