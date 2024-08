Diadema terá Feira de Adoção de Animais neste domingo (25/08)

Quem deseja adotar um animal de estimação, terá oportunidade de conhecer pets disponíveis para adoção no próximo domingo (25/08), quando será realizada Feira de Adoção de Animais no Shopping Praça da Moça, das 11h às 16h, no piso Araucária. A ação é uma parceria entre Prefeitura de Diadema, por meio da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), empreendimento comercial e protetoras de animais da sociedade civil.

Serão 15 animais disponíveis, sendo cães e gatos, adultos e filhotes. Todos são vermifugados e aqueles com mais de três meses estarão vacinados contra a raiva. Apenas animais com mais de quatro meses de idade são castrados.

Para levar o pet para casa, a pessoa deve apresentar documentos como identidade e comprovante de residência, responder o questionário de posse responsável e assinar um termo de adoção.

Abandono

A UVZ Diadema é um serviço de saúde humana, por isso não recolhe e nem aceita entregas de animais. De acordo com a legislação federal (nº 14.064/20), o abandono e os maus tratos de animais são crimes com pena de até cinco anos de detenção. Denúncia de abandono ou maus tratos pode ser feita pelo aplicativo Colab 156, por telefone ou email.

Serviço:

Feira de Adoção de Animais

25 de agosto de 2024, domingo, das 11h às 16h, piso Araucária.

Shopping Praça da Moça. Rua Manoel da Nóbrega, 712 – Centro.