Diadema terá Dia D para ampliar cobertura vacinal no próximo sábado (16)

Quem ainda não atualizou a caderneta de vacinação terá oportunidade no próximo sábado (16/12) para receber as doses em atraso ou dentro do prazo para imunização, já que a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Diadema vai promover o último Dia D de Multivacinação do ano de 2023. A ação será realizada em quatro postos distribuídos nas regiões norte sul, leste e centro-oeste.

Nas UBSs Paineiras e Promissão, será das 8h30 às 16h. Já no Carro da Vacina na UBS Eldorado e no Shopping Praça da Moça, a ação terá início às 10h e encerrará no mesmo horário dos demais postos.

Estarão à disposição covid-19 (primeira, segunda dose e bivalente) DTP, dTpa, difteria e tétano, febre amarela, hepatite A, hepatite B, HPV quadrivalente, meningocócica ACWY, meningocócica C conjungada, pentavalente rotavírus, pneumocócica 10V, tetra viral (SCR e varicela), tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola – SCR), varicela, VIP e VOPb.

O secretário de saúde, José Antônio da Silva, explica que este é o momento de ficar em dia com a proteção. “Com a chegada das festas de final de ano, a população tende a se reunir e ir a locais com aglomeração de pessoas como shoppings e centros comerciais. As crianças também tem contato com outras pessoas que podem não ser do convívio diário. Por isso, estar com a imunização em dia pode evitar que fiquem doentes ou minimizar as consequências de uma covid-19, por exemplo”, afirma.

Ao longo desta semana, as agentes comunitárias de saúde (ACS) entrarão em contato com aqueles que estão com atraso na vacinação de covid-19 bivalente por meio das visitas domiciliares para sensibilizar a população sobre a importância da vacinação e reforçar o convite para participar do Dia D.

O que levar

Para receber as doses, é preciso levar caderneta de vacinação e documento de identidade com foto. No caso da vacina contra covid, é importante levar comprovante de doses anteriores.

Durante a semana, as salas de vacina funcionam em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade, das 8h30 às 16h. Os endereços estão em https://portal.diadema.sp.gov.br/vacinas/

Serviço:

Dia D de Multivacinação

16 de dezembro de 2023, sábado

das 8h30 às 16h

Posto 1. UBS Paineiras. Rua Javari, 635 – Paineiras.

Posto 2.UBS Promissão. Rua Prudente de Moraes, 300 – Jardim Promissão.

das 10h às 16h

Posto 3. Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 789, Supermercado Ricoy, próximo da UBS Eldorado, Eldorado.

Posto 4. Shopping Praça da Moça. Rua Graciosa, 712 – Centro (entrada pela rua do Teatro Clara Nunes).