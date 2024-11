Diadema tem saldo de empregos positivo pelo 10º mês seguido

Em outubro, a cidade de Diadema atingiu 4.256 admissões e desligou, no mesmo período, 3.773 trabalhadores, gerando um saldo positivo de 483 postos de trabalho. É o décimo mês seguido de crescimento e o saldo do mês passado foi o 3º maior de toda a região do ABCD. Os dados são do Novo Caged, o indicador do Ministério do Trabalho que mapeia regularmente essas informações.

A Indústria mais uma vez foi o motor deste crescimento, com um saldo positivo de 412 admissões, seguida pelo setor de Serviços (+59) e a Construção Civil (+29).

“O caso de Diadema é de um crescimento virtuoso, com empregos de carteira assinada, que já vai além do fator sazonalidade,” afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Adi dos Santos. “É reflexo de um trabalho da prefeitura de intermediação e qualificação de mão de obra e busca por salários e condições melhores para os trabalhadores, ou seja, de uma gestão que cumpriu o seu papel.”

Panorama

Outros dados sobre o crescimento de Diadema podem ser conferidos no boletim Panorama Mensal de Desenvolvimento, publicação da SEDET que apresenta, com credibilidade, um resumo dos dados acima