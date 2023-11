Diadema substitui seis parquinhos infantis em praças e parques da cidade

A Prefeitura de Diadema está substituindo os parquinhos infantis de seis parques e praças da cidade. Já estão instalados os equipamentos na Praça da Moça e no Parque dos Jesuítas, no Centro e na Praça da Rua Mozart, no Jardim Arco-Íris. As Praças Presidente Prudente, no Eldorado, e Complexo Zé do Norte (Praça Holanda), no Taboão, serão as próximas.

Os novos equipamentos somam investimentos de cerca de R$ 1 milhão, oriundos de emendas parlamentares, fruto do intenso trabalho de captação de recursos que a Secretaria de Governo vem desenvolvendo junto a deputados estaduais e federais, e que vão contemplar todas as regiões da cidade. Os conjuntos contam com escorregadores, pontes e balanças, em modelos diferenciados, produzidos com material muito mais resistente e durável do que os brinquedos de madeira.

“Brincar é um direito das crianças e é com esse sentimento que estamos renovando os parquinhos, para que todos os pequenos moradores de Diadema possam exercer esse direito”, explica o secretário de Governo de Diadema, Deivid Couto. A Secretaria de Governo foi a responsável pela aquisição dos equipamentos. “A gente também faz um apelo à população, que cuide dos brinquedos, que nos ajude a preservar esse patrimônio que agora é de todos”, concluiu.