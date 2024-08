Diadema sobe 77 posições no IDEB em ranking estadual

Diadema avançou 77 posições no ranking do Estado de São Paulo do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), alcançando a nota de 6,3. Esse número é 0,4 acima da nota de 2021, que foi de 5,9. O bom resultado foi obtido graças ao trabalho da Secretaria de Educação da cidade, que implementou diversas ações de recomposição do aprendizado dos estudantes, prejudicado durante o período da pandemia de Covid-19.

Esse trabalho de recomposição teve como base a Prova Diadema, aplicada a toda a rede em 2022 e que avaliou os conhecimentos e dificuldades dos estudantes. Com base nos resultados, a equipe da Secretaria de Educação elaborou o Plano de Desenvolvimento da Educação Diademense (PDE), que definiu metas e ações para recomposição das habilidades que não foram assimiladas no ensino remoto.

Algumas das ações desenvolvidas a partir daí foram a constituição das turmas do Aprender Mais, com ações de alfabetização e em matemática no contraturno escolar para os estudantes dos 4ºs e 5º anos; e os Grupos de Recomposição de Aprendizagem (GRA), para os estudantes dos 3º anos com ações também no contraturno de alfabetização e em matemática.

Outra ferramenta para obter esse resultado foram os Planos Políticos Pedagógicos (PPP) Participativos, elaborados por cada escola e que norteiam as ações das unidades escolares por meio de diagnósticos, metas e estratégias para potencializar a aprendizagem dos estudantes.

Em Diadema, esses documentos são feitos de maneira participativa, ou seja, a comunidade escolar participa tanto dando sugestões quanto acompanhando a sua execução.

Também foram investidos mais de R$ 30 milhões em reformas e reparos nas escolas da rede, de modo a garantir um bom ambiente para que o trabalho pedagógico pudesse ocorrer.