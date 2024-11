Diadema sedia bate-papo sobre HQ que retrata a vida de Carolina Maria de Jesus

Nesta sexta-feira (08/11), o Teatro Clara Nunes em Diadema, recebeu os autores João Pinheiro e Sirlene Barbosa, para um bate-papo literário sobre a obra em HQ “Carolina”, que conta a história de Maria Carolina de Jesus, homenageada da 3ª Feira Literária de Diadema (FLID).

Escritora do livro “Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada”, Carolina Maria de Jesus nasceu em Minas Gerais e, com pouca escolaridade, decidiu trabalhar como catadora de papel, mas mantinha o hábito de escrever sobre seu cotidiano. No final dos anos 1950, foi descoberta pelo jornalista Audálio Dantas, que ajudou a publicar seus relatos em forma de livro. O livro fez sucesso no Brasil e no exterior, tornando-a uma voz poderosa e pioneira da literatura marginal e social.

Apesar do sucesso e do prestígio, continuou enfrentando dificuldades financeiras e sociais, porém seu legado permanece como um símbolo de resistência e denúncias de desigualdades.

O autor da obra, João Pinheiro, refletiu sobre a trajetória de Carolina depois que publicou o livro. “Ela foi consumida como um objeto estranho e depois continuou jogada fora pela sociedade”, afirmou. “Conseguiu se mudar da favela do Canindé para um sobrado em Santana. No entanto, continuou sendo observada como alguém à parte da sociedade”, complementou

Sirlene Barbosa, também escritora do livro, conscientizou o público sobre o perigo de desenvolver comportamentos racistas.“Esse tipo de comportamento desconfigura nossa mente e nossa concepção de mundo”, compartilhou. “Desde o início da nossa história, passamos por um processo de miscigenação. Não importa se somos pretos retintos ou não ou pardos. Todos nós temos algo em comum: somos pessoas pretas e guerreiras de uma sociedade doente”, finalizou.

Contação de história sobre herança africana

Dentro também da FLID, o Centro Cultural Diadema recebeu, hoje (08/11), a drag Helena Black para uma contação de histórias sobre as viagens do menino Akin. Os alunos do primeiro e segundo ano da EMEB Carlos Drummond compareceram para prestigiar a apresentação.

A Drag Queen contadora de histórias narra suas viagens pela África, dando foco ao seu encontro com o menino Akin na Nigéria. Essas histórias exploraram lendas africanas que misturam a realidade, o mundo imaginário e mitológico.

Juntos, ambos apresentam a Savana, um bioma africano vasto e rico em fauna, inspirando as crianças a conhecerem esse lugar onde os animais vivem em liberdade, sem a interferência dos humanos.

Antes de iniciar a atividade, Helena Black, organizadora da atividade e leitora dos contos, explicou ao público o que são as “drag Queens”. “Somos artistas performáticos que usam roupas femininas, com o intuito profissional e artístico”, afirmou. “Nossa missão é deixar essa história mais colorida e divertida”, complementou.

A performer também compartilha a honra de apresentar a herança africana para a nova geração. “O racismo é latente na nossa sociedade. Então, esse momento é perfeito para desconstruir todas as possíveis concepções negativas que essas crianças possam desenvolver”, disse.

“Ninguém nasce preconceituoso, nos tornamos assim por influência do ambiente. Então, passar esses contos para essas turmas é um passo importante para construir um futuro melhor”, finalizou.

FLID

Neste ano, a 3ª edição da FLID ocorre entre 08 e 11 de novembro faz parte da Festa da Kizomba e homenageia a escritora Carolina Maria de Jesus. Confira abaixo, a programação completa da Feira Literária de Diadema.

08 de novembro de 2024, sexta-feira

10h. AQUALTUNE (Contação de Histórias) – Livre

A contadora de histórias Bruna Cristina transportará as crianças para o antigo Reino do Congo, onde conhecerão Aqualtune, uma princesa forte e valente que liderou seu povo em batalhas. O público será convidado a refletir sobre a ancestralidade, a força feminina e a importância da resistência, com tradução em libras.

Local: Centro Cultural Diadema – Espaço externo

13h30. AS VIAGENS DO MENINO AKIN (Contação de Histórias) – Livre

A drag Helena Black contará um compilado de histórias e lendas africanas de Akin, um menino muito esperto, curioso e cheio de histórias para contar que ela conheceu em uma viagem pela Savana Africana.

Local: Centro Cultural Diadema – Espaço externo

15h. BATE-PAPO LITERÁRIO: QUADRINISTAS DA VIDA DE CAROLINA MARIA DE JESUS (Encontro Literário) – Livre

Uma conversa com João Pinheiro e Sirlene Barbosa, autores da biografia em quadrinhos da escritora Carolina Maria de Jesus que foi publicado no Brasil e na França, indicado ao Prêmio Jabuti e vencedor do Prêmio Ecumênico do Festival de Quadrinhos de Angoulême. A mediação será feita por Willian Lima.

Local: Centro Cultural Diadema – Teatro Clara Nunes

18h50. ABERTURA DA EXPOSIÇÃO: FRAGMENTOS DE CAROLINA: REALIDADES INVISÍVEIS (Exposição – Artes Visuais) – Livre

A exposição, realizada em parceria com artistas da cidade e alunos da rede municipal, apresenta obras visuais inspiradas no livro “Quarto de Despejo”, de Carolina Maria de Jesus, revelando as difíceis condições de vida nas favelas e dando voz àqueles que vivem à margem da sociedade, entre fome e resistência. Exposição aberta para visitação até 05/12.

Local: Centro Cultural Diadema – Espaço Cândido Portinari

19h – ABERTURA OFICIAL DA FLID E DA FLID/KIZOMBA (Dança) – livre

A abertura será marcada pela Comunidade Negra do Campanário e Cia de Dança 60+ com o tema: Origem: A resistência das mulheres e sua ancestralidade na luta pela identidade e conquista. Direção de Jurandir de Souza

Local: Centro Cultural Diadema – Espaço externo

19h15 – HOMENAGEM A VERA EUNICE (Encontro Literário) – Livre

Uma cerimônia para homenagear a filha de Carolina Maria de Jesus, nome da literatura que compartilhou a dura realidade de ser uma mulher negra, pobre e periférica.

Local: Centro Cultural Diadema – Teatro Clara Nunes

19h30. RODA DE CONVERSA COM OS ESCRITORES TOM FARIAS E BIANCA SANTANA (Encontro Literário) – 12 anos

Tom Farias é jornalista, professor, crítico literário, pesquisador da história, cultura e literatura afro-brasileiras e autor de “Carolina: Uma Biografia” e “Toda Fúria”. Bianca Santana é jornalista, escritora, professora, militante feminista negra brasileira e autora de “Continuo Preta: A Vida de Sueli Carneiro” e “Quando Me Descobri Negra”. A mediação será feita pela escritora da cidade Ifà Rosa Oadq

Local: Centro Cultural Diadema – Teatro Clara Nunes

09 de novembro de 2024, sábado

10h. ARTE: PALAVRAS FEMININAS – COLETIVO CAFUZAS (Contação de Histórias) – Livre

Você sabe que foi a mulher que escrevia diários em pedaços de papéis velhos e tinha o sonho de ser uma grande escritora? E quem era a menina que brincava com os vaga-lumes e brilhou como eles nos palcos? O coletivo Cafuzas convida para um encontro entre versos, canções, cadernos e histórias, baseado no livro “50 mulheres incríveis para conhecer antes de crescer” (Carolina Maria de Jesus e Ruth de Souza) de Débora Thomé.

Local: Centro Cultural Diadema – Espaço externo

11h. BATE-PAPO COM A ESCRITORA WALDETE TRISTÃO (Encontro Literário) – Livre

Waldete Tristão é doutora em Educação pela USP, pedagoga e mestra pela PUCSP e autora dos livros “Conhecendo os Orixás, de Exu a Oxalá”, “Do Òrun ao Àiyé: A Criação do Mundo” e “O Quintal das Irmãs”, todos sobre ancestralidade e mitologia africana voltados ao público infantil. Evento em parceria com a biblioteca Biblion. O evento conta com mediação de Mércia Magalhães.

Local: Centro Cultural Diadema – Espaço externo

14h. MESA DE ESCRITORES PREMIADOS DO PRÊMIO PAULISTA DE LITERATURA (Encontro Literário) – 12 anos

Roda de conversa, mediada por Salliè Oliveira, traz dois escritores premiados do Prêmio Paulista de Literatura, Alexandre Alliati e Fabiana Guimarães, além da escritora da cidade Stella D’Avansso. Anterior a roda, acontecerá intervenção artística de Renata Reis

Local: Centro Cultural Diadema – Espaço externo

16h. Diversão em cena: Círculo das Baleia com a Cia. Pia Fraus (Teatro) – Livre

Jujuba, uma pequena baleia jubarte, nascida na Bahia, conta com a ajuda de Gardel, um simpático pinguim argentino, que a acompanhará em suas aventuras até chegar ao Polo Sul.

Local: Centro Cultural Diadema – Teatro Clara Nunes

16h30. ENCONTRO DO CLUBE LEIA MULHERES (Encontro Literário) – 12 anos

O Clube Leia Mulheres acontece há 3 anos na cidade, com o objetivo de dar luz a escrita feminina. O livro do mês será “Casa de Alvenaria”, de Carolina Maria de Jesus, a grande homenageada desta edição.

Local: Centro Cultural Diadema – Biblioteca Olíria de Campos Barros

18h. 16º Encontro de Cantadores Repentistas do Nordeste em Diadema (Música)– Livre

Produção e Apresentação: Moreira de Acopiara

O evento, que integra o calendário cultural da cidade, já recebeu a maioria dos grandes nomes da cantoria improvisada e da viola nordestina no palco do Teatro Clara Nunes. Este ano, a programação será realizada dentro da FLID – Feira do Livro e Literatura de Diadema, celebrando o encontro dos repentistas e a arte da poesia falada e improvisada.

Local: Centro Cultural Diadema – Teatro Clara Nunes

10 de novembro, domingo

10h. OYUM AYÊ: A CRIAÇÃO (Contação de Histórias) – Livre

Com a Cia Grattage, a história combina contos e música, levando o público a um mundo onde deuses e humanos se entrelaçam, sendo uma imersão nas ricas tradições orais da África e trazendo à vida contos e cantos que ecoam através das gerações.

Local: Centro Cultural Diadema – Espaço externo

11h. OH, MARICOTA VEM CONTAR SUAS HISTÓRIAS: ORIGENS DO CÔCO (Contação de Histórias) – Livre

A contadora de histórias Luana Levy e a atriz e bonequeira Priscilla Fernandes, compõem a Cia. Cantadoras de Histórias, trazem histórias lúdicas, regadas com música popular brasileira.

Local: Centro Cultural Diadema – Espaço externo

14h30. PALAVRASOM: CANTO PARA CAROLINA (Música) – Livre

O poeta Carlos André e o compositor Alex Rodrigues, acompanhados de Paty Batuca trazem músicas autorais entremeadas por poemas também autorais e os clássicos da literatura brasileira, em uma fusão entre canção e poesia ao vivo.

Local: Centro Cultural Diadema – Espaço externo

15h. LANÇAMENTO DE LIVROS DOS ESCRITORES DA CIDADE (Encontro Literário) – Livre

Momento em que os escritores da cidade e região apresentarão seus livros e trocarão experiências da literatura entre si.

Local: Centro Cultural Diadema – Espaço externo

16h. SARAU COM SÉRGIO VAZ E ESCRITORES DA REGIÃO (Sarau) – 12 anos

Sérgio Vaz, renomado poeta e agitador cultural, é uma figura central na cena cultural brasileira, especialmente na periferia. Fundador da Cooperifa (Cooperativa Cultural da Periferia), Vaz convida poetas, escritores e artistas para um encontro de trocas e compartilhamento de suas obras. Um espaço para a poesia e a arte se encontrarem e serem celebradas.

Local: Centro Cultural Diadema – Espaço externo

18h. O AVESSO DA PELE (Teatro Adulto) – 12 anos

O Coletivo Ocutá traz a montagem teatral do romance premiado de Jeferson Tenório, que mistura humor e ironia, situado em Porto Alegre na década de oitenta, com foco em Pedro, filho de um professor assassinado.

Local: Centro Cultural Diadema – Teatro Clara Nunes