Diadema reúne oficineiros para integração cultural no Teatro Clara Nunes

A Secretaria de Cultura de Diadema promove, nessa segunda-feira (04), encontro entre educadores das oficinas no Teatro Clara Nunes. A cerimônia contará com apresentações sobre o setor cultural em Diadema e palestra sobre os espaços culturais mais importantes do município.

Segundo o diretor da Secretaria de Cultura, Reinaldo Leiva, o objetivo do encontro será integrar os educadores das oficinas e apresentar as oficinas que serão desenvolvidas em 2024. “Receberemos os novos e antigos oficineiros e iremos tornar comum o calendário de atividades culturais desse ano e as premissas do Serviço de Formação Cultural”, afirma Reinaldo

“Falaremos também sobre a prestação de contas do serviço cultural e uma palestra dos representantes dos pontos culturais mais importantes da cidade, como a Casa do Hip-Hop, a Casa da Música e o Circo-Escola”, complementa o diretor.

O corpo de arte-educadores realizará intervenções artísticas ao decorrer da celebração. “A educadora Stella Davansso irá apresentar uma apresentação literária, já a colaboradora Cecília Mani e os mestres Pingo, Zoinho e Nenezão realizarão um espetáculo de Carimbó e de Capoeira . Será uma programação recheada de diversidade cultural ”, informa o secretário de Cultura, Camilo Vannuchi.

Recorde de inscrições

De acordo com o diretor Reinaldo Leiva, o número de inscritos nas oficinas atingiu um recorde para Diadema. “A Secretaria de Cultura terá 504 turmas de oficinas distribuídas entre 7.500 alunos nos dezesseis equipamentos culturais de Diadema”. “Esses números são maiores que os alunos matriculados nos programas culturais na região do Grande ABC”, finaliza.