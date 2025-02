Diadema reúne diretoras, vice-diretoras e coordenadoras pedagógicas

A Secretaria de Educação realizou, na manhã desta quinta (30/01), no auditório do Centro de Formação Prof.ª Lisete Arelaro, sede da Secretaria, um grande encontro com todas as diretoras, vice-diretoras e coordenadoras pedagógicas da rede municipal de ensino, com a presença do prefeito Taka Yamauchi. Além de dar as boas-vindas e apresentar as novas equipes que compõem a secretaria, foram compartilhadas informações como o cronograma dos próximos encontros e palestras, e a equipe esclareceu dúvidas sobre atividades de HTPC, contratação de agentes de apoio, a continuidade do Programa Diadema de Dandara e Piatã, atendimento às crianças da Educação Integral e Inclusiva, os Grupos de Recomposição de Aprendizagem, o reforço que está sendo feito na segurança, zeladoria e roçada nas unidades escolares e o combate à evasão na Educação de Jovens e Adultos (EJA), entre outros temas.

O prefeito afirmou, na abertura do encontro, que é a educação que faz a diferença na vida de um ser humano, e que a prefeitura tem o compromisso de fornecer recursos e mão-de-obra preparada para proporcionar aos estudantes de Diadema o ensino que eles merecem. “Vocês são os responsáveis por essa missão de conduzir a Educação da melhor forma, por isso contamos com a força do trabalho em equipe. Queremos que a gestão tenha protagonismo na definição das políticas públicas da nossa cidade.” O secretário de Educação, Felipe Sigollo, ressaltou que a pasta tem muitos desafios pela frente, e que a equipe da secretaria quer estar junto das escolas, ajudando a resolver os problemas do dia a dia. “Vamos planejar 2025, melhorar a gestão e a qualidade do nosso ensino. Podem contar conosco para o que for preciso.”

Também esteve presente ao encontro a professora Maria Helena Guimarães de Castro, atual presidente do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, e que já ocupou diversos cargos no Governo Federal, no Estado de São Paulo e em inúmeras universidades, fundações e organizações relacionadas à Educação. Entre outros assuntos, ela falou sobre a expansão da Educação Infantil no Estado de São Paulo, citou sua relação profissional e de amizade com a Profª Lisete Arelaro, elogiou os indicadores da educação de Diadema e destacou que um grande desafio é melhorar a alfabetização. “A alfabetização é um desafio não só para Diadema, mas para a grande maioria das cidades brasileiras. E eu acredito que aqui é possível fazer um ótimo trabalho, porque o município tem ótimos materiais pedagógicos, educação continuada para os professores e uma excelente Educação Infantil.” Ela acrescentou que é preciso, também, investir na infraestrutura das escolas, na carreira dos professores e na qualidade dos materiais didáticos, pois é um conjunto de ações que faz a educação avançar.

Para a diretora da EMEB Rachel de Queiroz, Priscilla Pinzetta, o encontro foi muito positivo e as expectativas são boas. “Espero e acredito que a secretaria seja parceira das escolas, que ouçam as nossas demandas para saber o que as unidades precisam e o que é melhor para os estudantes e a comunidade.” A vice-diretora da EMEB Mário Santalúcia, Damares Costa, também aprovou o evento: “foi ótimo conhecer a nova equipe da secretaria, rever os colegas, trocar ideias e iniciar o ano com esse contato presencial, isso é muito positivo”.

Ao final do encontro, as gestoras foram divididas em grupos e receberam orientações gerais sobre o início do ano letivo, o retorno dos professores e a reunião com as famílias, entre outros assuntos.