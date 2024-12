Diadema reduz em 36% os casos de homicídios este ano

Mensalmente, visando uma cidade cada vez mais segura, a Secretaria de Segurança Cidadã de Diadema, por meio do Observatório Municipal de Segurança Pública, analisa detalhadamente os números publicados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP-SP). Com relação ao número de homicídios dolosos (quando há intenção de matar) a queda foi de 36% de janeiro a outubro deste ano, comparado com o mesmo período do ano anterior. Outros índices criminais também têm demonstrado quedas consecutivas.

O estudo foi realizado com dados oficiais da SSP-SP, publicados no final do mês de novembro. “O mapeamento da criminalidade é fundamental para orientar as rondas e operações de combate ao crime, atuando na prevenção e melhorando a sensação de segurança. Por isso, a população deve sempre registrar junto à Polícia Civil o boletim de ocorrência”, orientou o Inspetor GCM Emílio, coordenador do Observatório Municipal de Segurança Pública.

A Prefeitura montou o Observatório Municipal de Segurança Pública para reforçar a área de inteligência da Guarda Civil Municipal (GCM) de Diadema e também contribuir com outras secretarias municipais visando nortear políticas públicas da cidade. Todos os meses, a SSP-SP publica o monitoramento dos índices de criminalidade, a partir dessa base de dados, os técnicos elaboram os relatórios com reduções, estabilidades ou aumentos do número de casos.

As reduções criminais em Diadema foram as seguintes: homicídio doloso (-36%), homicídio culposo por acidente de trânsito (-47%); roubo de veículo (-48%); latrocínio (-50%); roubo de carga (-43%); roubo – outros (-35%); furto de veículo (-12%); estupro (-11%); furto – outros (-6%); lesão corporal culposa – outras (-10%).

As estatísticas completas podem ser acessadas no link https://www.ssp.sp.gov.br/estatistica/dados-mensais

“Diadema já foi uma das cidades mais violentas do país, mas isso ficou no passado e atualmente é um município cada vez mais seguro. Especialmente, porque a nossa valorosa GCM trabalha sempre integrada com o 24º Batalhão da Polícia Militar e a Polícia Civil, seguindo o lema da gestão do prefeito Filippi de que ninguém faz nada sozinho”, explicou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Deivid Couto.