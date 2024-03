Diadema recebe visita de gerente da CEAGESP de Bauru

O administrador do armazém da CEAGESP de Bauru, Ivan Mattos Scromov, esteve na manhã de quinta-feira (29) em vistoria realizada em equipamentos de promoção da segurança alimentar de Diadema. Ivan e a comitiva de Bauru foram recebidos pelo secretário de Segurança Alimentar de Diadema, Gel Antônio. O grupo visitou o Banco de Alimentos de Diadema, Horta Inclusiva no Parque Reid, Restaurante Popular no Serraria e o Centro de Integrado de Monitoramento na Vila Nogueira.

O primeiro local visitado foi o Banco de Alimentos de Diadema. O secretário de Segurança Alimentar, Gel Antônio, explicou o procedimento assim que as cargas alimentares chegam no local.

“Todos passam por uma seleção rigorosa, buscando ver se estão estragados ou não. Depois, são refrigerados e, por fim, enviados aos restaurantes comunitários e para as escolas”, informou Gel.

De acordo com Ivan de Mattos Scromov, gerente de entreposto da CEAGESP de Bauru, o interesse em visitar o banco de alimentos de Diadema surgiu a partir das estratégias realizadas para distribuição dos produtos.

“O Banco de alimentos de Diadema é referência em São Paulo, principalmente pela estratégia e pelos restaurantes populares em todas as regiões do município”, enfatizou Ivan.

Na segunda parada, a dupla visitou a Horta Inclusiva no Parque Reid. Em parceria com a Sabesp, UFABC e Unifesp (depois de casa sigla tem que explicar o nome), a irrigação é feita com mais frequência devido à instalação de tubulações maiores, enquanto as sementes e o plantio ficam por responsabilidade do morador. Márcia Rezende, aposentada e horticultura, compartilhou sobre a variedade de verduras e legumes que são cultivados. “Plantamos couve, alface, quiabo, coentro e cenoura”, afirmou.

“Dependendo do clima e da estação, a diversidade é maior. Agora no verão, é mais comum termos tomate e cebolinha; já no outono, rabanete e abobrinha”, completou.

Em seguida, a comitiva foi para o Restaurante Popular do Serraria, que passou por investimentos e reformas na cozinha para alimentar mais moradores. “Com a compra de caldeiras e novos equipamentos culinários, a produção de 2000 pratos por dia se tornou uma realidade”, informou Ednal Santos, chefe da cozinha.

Por fim, o grupo conheceu o Centro Integrado de Monitoramento. O subinspetor Alécio Descena Andrade explicou a dinâmica do local, que vigia mais de 350 câmeras de vigilância distribuídas entre 25 totens espalhados pela cidade e presta auxílio imediato. “Contamos com uma equipe de seis funcionários da GCM, que vigiam as câmeras e atendem os chamados diretamente dos aparelhos de vigilância.”

“Em conjunto com o Samu, com os Bombeiros, com a Polícia Militar e com a Patrulha da Maria da Penha, direcionamos nossos esforços para o local do incidente ou do crime imediatamente”, acrescentou o subinspetor.

O secretário Gel Antônio finalizou o encontro evidenciando a importância do reconhecimento fora da região do Grande ABC. “Quando a equipe do Ivan topou acompanhar esse programa, vi que o trabalho ao combate à fome estava sendo feito. Rompemos as barreiras do Grande ABC, chegando no interior de São Paulo”, concluiu.

Serviço:

Restaurante Popular do Serraria

Valor: Para o almoço, R$2,00

Horário de funcionamento: De segunda a sexta, das 11h às 13h30. Não funciona aos finais de semana

Endereço: Av. Lico Maia, 891

Telefone: (11) 4056-1284