Diadema recebe representante do Ministério da Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Diadema recebeu a visita do sanitarista e assessor do gabinete do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e Urgência da Secretaria de Atenção Especializada do Ministério da Saúde (MS), Fausto Soriano Estrela Neto, nesta segunda-feira (25/03).

Ele falou sobre a Portaria 1.604, publicada em 2023, que prevê diretrizes para a organização no acesso a atenção especializada no Sistema Único de Saúde (SUS). “A presença do Ministério da Saúde junto aos municípios e estados para o fortalecimento técnico do SUS é fundamental diante dos desafios. Esse é o intuito da visita, fortalecer a rede especializada, entendendo todo o cenário que temos e como precisamos seguir”, afirmou.

O representante do Ministério foi recepcionado pelo secretário municipal da saúde, José Antônio da Silva; o coordenador da Urgência, Emergência e Hospitalar, Evandro Gonçalves; a coordenadora de Planejamento da SMS, Poliana Poian Souza; e a diretora geral do Quarteirão da Saúde, Maria Claudia Vilela; e conheceu o Centro de Especialidade Quarteirão da Saúde Engenheiro Osvaldo Misso, a sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que completa 20 anos em 2024; e o Carro da Vacina, utilizado como posto móvel para aplicação de doses e sensibilização da população quanto à importância da imunização.

“O Ministério da Saúde tem sido um grande parceiro de Diadema. A visita da ministra da saúde, Dra Nísia Trindade e, agora, do Fausto reforça essa parceria que vem trazendo muitas melhorias para nossa cidade, como investimentos para ampliação da Rede de Urgência e Emergência, as novas UPAs Centro e Paineiras, ampliação do atendimento no Quarteirão da Saúde, o novo Hospital Municipal e a retomada das obras dos CAPS. Além disso, estamos trabalhando em conjunto para intensificar ainda mais parcerias”, explica o secretário municipal da Saúde, José Antônio da Silva.