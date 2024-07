Diadema recebe peça sobre amor improvável

O espetáculo escrito por Leda Sylvia, dirigido por Luiz Roberto Nunes e estrelado por Alberto Pereira Chagas, conta a história amorosa de um casal cuja diferença de idade incentiva trocas culturais e o diálogo entre as gerações; classificação a partir de 14 anos

O Teatro Clara Nunes, em Diadema, em parceria com a Appa Difusão Cultura e a Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa de São Paulo, receberá, nos dias 5 e 6 de julho, às 19h, a peça “4 Rosas Para Corina”, que convida os expectadores a acompanharem um caso de amor improvável entre um homem idoso e uma mulher jovem. A entrada é gratuita.

O espetáculo narra a jornada do amor intergeracional entre Evaristo, um homem idoso, e Catarina, uma mulher jovem e atraente. O texto de Leda Sylvia busca, com uma linguagem teatral que explora a riqueza da essência poética e sentimental, uma comunicação alternativa, promovendo a democratização cultural e incentivando o diálogo entre as gerações.

A produção conta com o ator Alberto Pereira Chagas. Com mais de quatro décadas de trajetória, emergiu como uma figura influente nas artes cênicas, especialmente na região do ABCD. Sua dedicação aos projetos socioculturais tem sido um pilar fundamental no enriquecimento do panorama cultural local ao longo dos anos, demonstrando um compromisso inabalável com a promoção das artes na comunidade.

A peça é dirigida por Luiz Roberto Nunes, que já liderou projetos teatrais e de literatura nos Centros Culturais Banco do Brasil de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, sempre buscando enriquecer o atual cenário da arte.

Com base na compreensão do desenvolvimento cognitivo e emocional, o espetáculo se destina a alunos e pessoas interessadas em teatro a partir de 14 anos, propondo uma experiência enriquecedora e educativa por abordar temas relevantes que estimulam a reflexão crítica.

Serviço

4 Rosas Para Corina

05 e 06 de julho de 2024, às 19h

Local: Teatro Clara Nunes. Rua Graciosa, 300 – Centro.