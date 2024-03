Diadema recebe peça sobre a força das mulheres  

O assédio sexual é uma problemática social que causa repulsa, nojo e revolta social. Por ano, mais de 7.000 mulheres são vítimas desse crime, deixando sequelas físicas e emocionais irreparáveis. Em parceria com a Cia do Nó, o Centro Cultural Serraria receberá, no dia 30 de março, a peça “Ciranda das Cinco Mulheres”, que convida os expectadores a refletirem sobre a importunação sexual e o poder feminino na sociedade. A entrada será gratuita.

A peça de teatro do diretor Esdras Domingos conta a história de Luane, Vanessa, Rosamaria, Joana e Lourdes que, ao presenciarem um caso de importunação sexual dentro do ônibus, se tornam líderes de uma revolução pelos direitos e segurança das mulheres.

De acordo com o diretor, coordenar um espetáculo com essa abordagem pesada é um processo desafiador e difícil. “Explorar um tema tão denso assim requer coragem e sensibilidade”, afirma. “Nesse caso, estamos nos aprofundando em uma realidade triste, que destrói a vida de muitas mulheres. É necessário muito tato e muito profissionalismo de todas as partes envolvidas no palco”, complementa Domingos.

Com cenas coreografadas e música ao vivo, o espetáculo da Cia do Nó pretende celebrar, com esperança, a chegada de um novo mundo construído por meio da luta pela justiça e pelo enfrentamento dos medos das protagonistas.

Segundo Esdras, a peça explora a gama de sentimentos negativos que surgem no processo de superação do assédio e do engajamento social. “O nosso espetáculo trabalha com emoções de muito sofrimento, medo, angustia, solidão, impotência, vergonha, apatia, desespero e raiva”.

Serviço

Ciranda das Cinco Mulheres

30 de março, às 20h

Centro Cultural Serraria

Rua Guarani, 790 – Vila Conceição

(11) 4056-4950

Entrada gratuita