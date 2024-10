Diadema recebe o Festival Literatura Brasileira no XXI

A abordagem moderna da arte literária estará em foco no Festival Literatura Brasileira no XXI. O evento é uma ação do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas (SisEB)/Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura (UDBL)/Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e é gerenciado pela SP Leituras.

O Festival ocorrerá no dia 9 de novembro, no Centro Cultural de Diadema, localizado no centro da cidade, com objetivo de enaltecer a literatura contemporânea na região, com a mesa-redonda “Diálogos de dentro: olhar literário sobre a diversidade”, com mediação de Sallié Oliveira, prosador e poeta natural do município.

A mesa-redonda conta com a participação de Alexandre Alliatti, escritor e jornalista, vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura em 2023 na categoria “melhor romance de estreia” com o livro Tinta Branca; Fabiane Guimarães, jornalista formada pela Universidade de Brasília (UnB), é autora dos livros Apague a luz se for chorar (2021), finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, e Stella D’Avansso, escritora, estudante de filosofia pela UNIFESP e educadora.

“A palavra é um meio excelente para a expressão da diversidade cultural presente em nossos territórios e a literatura contemporânea tem demonstrado isso de muitas formas. Muitas vezes, essas inúmeras produções potentes que lemos, ouvimos falar não chegam até os leitores como gostaríamos, mas basta caminhar entre os autores independentes de uma feira literária para conhecer os diversos mundos que coexistem entre nós”, diz Stella D’Avansso.

O Festival apresenta a intervenção artística Manifesto da Sobrevivência, que utiliza tecidos que afirmam o lugar da ancestralidade nos tempos atuais, mostrando que as diversas estratégias e tecnologias de sobrevivência dos povos negros e originários é o que vai garantir a sobrevivência dos nossos descendentes. A apresentação é da atriz Renata Reis, que realiza uma pesquisa sobre expressões artísticas periféricas que dialogam com pautas identitárias.

“Estamos empenhados em tornar a literatura mais acessível e engajadora, visando não somente inspirar uma nova geração de escritores, mas também estimular um amplo espectro de leitores a se envolverem ativamente. Este projeto é um passo crucial nessa direção, refletindo nosso compromisso contínuo com o enriquecimento cultural e intelectual da nossa sociedade,” afirma Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Com curadoria de Marcos Kirst, o Festival Literatura Brasileira no XXI acontece ao longo do ano em seis cidades: Ribeirão Preto, Jundiaí, Diadema, Lençóis Paulista, Ubarana e São Bento do Sapucaí, que recebeu o evento em setembro. O Festival é integrado a feiras e eventos culturais, constituindo-se de mesas-redondas e atividades artísticas. Todos os convidados – escritores e escritoras – foram finalistas ou vencedores do Prêmio São Paulo de Literatura em edições anteriores e, ao lado de autores e mediadores locais, apresentarão sua visão e expectativa sobre a literatura que está sendo escrita neste início de século.

“A proposta é interagir com escritores e escritoras premiados ou finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura que estão construindo a nossa literatura contemporânea. Queremos conhecer olhares tão distintos e peculiares sobre a diversidade cultural brasileira e como ela vem se apresentando em suas obras”, diz Marcos Kirst, que complementa “a literatura está viva e independe das plataformas de leitura. Depende de criadores e leitores. O digital é um facilitador para a criação literária, bem como um poderoso meio para conquistar novos públicos”.

O Festival Literatura Brasileira no XXI é uma iniciativa apoiada pelo Ministério da Cultura (MinC) e financiada pela Lei Rouanet, destacando-se como uma plataforma vital para a promoção da literatura e cultura brasileira. O evento conta com o patrocínio de empresas comprometidas com o desenvolvimento cultural, incluindo o Colégio Vital Brazil, Empiricus, OTIS Elevadores, Stima Energia, Velt Partners e Willis Towers Watson. Esses patrocinadores desempenham um papel crucial no sucesso do festival, permitindo uma ampla gama de atividades e eventos que celebram a riqueza da literatura brasileira e estimulam o diálogo criativo e a educação literária no estado de São Paulo.

PROGRAMAÇÃO DIADEMA: 9 DE NOVEMBRO

13h30h | Intervenção Artística – Performance: Manifesto da Sobrevivência por Renata Reis

Utilizando tecidos, a performance afirma o lugar da ancestralidade em nosso tempo, mostrando que as diversas estratégias e tecnologias de sobrevivência dos povos negros e originários são o que vai garantir a sobrevivência dos nossos descendentes.

14h | Mesa-Redonda – Diálogos de Dentro: Olhar Literário sobre a Diversidade

Participantes:

Alexandre Alliatti (SP): Escritor e jornalista de 42 anos, venceu o Prêmio São Paulo de Literatura em 2023 na categoria “melhor romance de estreia” com o livro Tinta Branca. Também foi finalista do Prêmio Jabuti em 2023 na categoria “escritor estreante”. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também cursou Letras, e pós-graduado pelo Instituto Vera Cruz, de São Paulo, no curso “Formação de escritores”.

Fabiane Guimarães (SP): Nasceu no interior de Goiás e mora em Brasília há quinze anos. Jornalista formada pela Universidade de Brasília (UnB), é autora dos livros Apague a luz se for chorar (2021), finalista do Prêmio Candango e do Prêmio São Paulo de Literatura, e Como se fosse um monstro (2023), ambos publicados pela Alfaguara.

Stella D'Avansso (Diadema): Escritora, estudante de filosofia pela UNIFESP e educadora. Possui 3 obras publicadas, entre elas, Pindorama nebulosa (2020), prosa poética finalista do Prêmio Internacional Pena de Ouro, Asterismo solitário (2023) é um conto que integra a Antologia Saifers: história alternativa do Brasil (2023). Seu primeiro livro independente publicado foi Sudário de onze-horas (2022). Além disso, ministra oficinas e aulas particulares de escrita criativa na cidade, ensinando outros autores os caminhos para a autopublicação.

Sallié Oliveira (Diadema): Prosador, poeta e natural de Diadema, é bacharel em Letras pela Universidade de São Paulo (USP). Sallié é autor do romance Grande casa à beira da estrada e da coletânea de poesia Guerra no corpo do homem, ambos publicados pela Editora Patuá. Também tem trabalhos no cinema e no teatro e já foi selecionado em mais de dez prêmios e editais artísticos nos últimos anos.

SERVIÇO

Centro Cultural Diadema

Rua Graciosa, 300 – Centro/Diadema

Data e hora: 09/11 – 13h30.

Sem inscrição prévia.

Evento gratuito.

Acessibilidade: Haverá tradução simultânea em Libras.