Diadema recebe exposição sobre os preconceitos acerca do HIV

Com o objetivo de informar a população sobre a estigmatização e o preconceito acerca do vírus HIV, no Museu de Arte Popular (MAP) de Diadema, estará em cartaz até o dia 17 de novembro, a exposição “Hiv_Hiv?”. O evento faz parte do Projeto Caminhando de Branco à Azul.

O organizador da exposição, Pedro Padosan, compartilha como sua trajetória se funde com o propósito da apresentação. “Quero levantar essas e outras questões que me permeiam. Sou uma pessoa que vive com HIV e tive a necessidade de falar sobre o assunto para torná-lo visível”, afirma.

“O preconceito é muito comum quando falo que vivo com essa doença, então foi mais uma necessidade do que uma inspiração. É preciso falar para deixar tudo esclarecido”, complementa.

Ainda segundo o responsável pela mostra, o material que compõem as fotografias é sustentável. “Todas as obras foram elaboradas em cianotipia sobre papel, uma técnica fotográfica utilizada desde o século XIX. O componente, basicamente, se degrada muito rápido e não contamina rios ou mananciais”, finaliza.

Sobre o Projeto

O projeto “Caminhando de Branco à Azul” propõe a transformação da cor branca em azul por meio da fotografia. A “caminhada” é abordada como um processo criativo e emancipatório, que visa não apenas a transformação pessoal, mas sim a alteração do espaço percorrido.

A iniciativa procura evidenciar as relações entre corpo, olhar e espaço. Também trata-se de uma performance que utiliza figurino e um processo fotográfico de cianotipia sobre tecido, além de funcionar como uma performance de cura, tendo como base as longas caminhadas realizadas pela avó do criador no sertão do Ceará em busca de um local menos árido.

O objetivo é desenvolver um processo de criação auto etnográfico que possa abordar questões como HIV, homofobia, colorismo e pretitude. A caminhada ocorre em via pública, utilizando um figurino branco embebido em solução de cianotipia, que se transformará em azul ao final do processo, devido ao acúmulo de suor.

Serviço

Exposição “Hiv_Hiv?”

Até 17 de novembro de 2024 – de segunda a sábado, das 9h às 19h, exceto feriados e emendas.

Museu de Arte Popular de Diadema

Rua Graciosa, 300 – Centro