Diadema recebe evento de divulgação do Censo Demográfico 2022: Características dos domicílios

A cidade de Diadema vai receber, dia 23 fevereiro, às 10h, o evento de lançamento dos resultados do Censo Demográfico 2022: Características dos Domicílios, pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a partir de informações de questionários aplicados em todas as residências do território nacional. Essa divulgação ocorrerá no Teatro Clara Nunes – rua Graciosa, 300, no Centro.

O município foi escolhido para receber esse evento pelo presidente do IBGE, o economista e pesquisador Marcio Pochmann, que estará presente.

Na sequência da apresentação dos resultados, à tarde, haverá uma Oficina de Capacitação Técnica, com o tema ‘Um Território de Informações: Potencialidades dos Dados do Censo 2022’. Essa atividade ocorrerá das 14h às 18h, em outro local, no Centro de Formação de Professores Lisete Arelaro, que fica na Rua Alda, 831, no Centro.

Como o nome sugere, a oficina tem o objetivo de apresentar a gestores públicos e outros interessados como os dados desse tipo de levantamento nacional estatístico podem aprimorar a tomada de decisão sobre políticas públicas, tornando-as mais efetivas.

Alguns dos aspectos abordados durante o encontro serão as novidades do Censo 2022, potencialidades dos dados para gestores locais, ferramentas e formas de acesso a essas informações (Panorama do Censo 2022, PGI, Sidra) e as perspectivas para as próximas divulgações.

Os interessados em participar da oficina devem se inscrever pelo endereço eletrônico https://forms.office.com/r/KD3nfLtNCR. As vagas são limitadas pela lotação máxima do local, de até 100 pessoas.