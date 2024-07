Diadema recebe cinco viaturas para ronda escolar da GCM

Parcerias da Prefeitura com o Governo Federal resultam sempre em melhorias à população de Diadema. Desta vez, a Guarda Civil Municipal (GCM) recebeu do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mais cinco novas viaturas para reforçar o serviço de Ronda Escolar, que atende diariamente as 60 escolas municipais.

A cerimônia oficial de entrega contou com a presença do prefeito José de Filippi Júnior, da vice-prefeita Patty Ferreira, vereadores, secretários municipais, moradores e lideranças da cidade. O evento ocorreu nesta quarta-feira, 3/7, na praça CEU das Artes, Jardim União, na divisa dos bairros Serraria e Inamar.

Para otimizar o serviço, as viaturas já entraram em operação de patrulhamento junto às escolas da Prefeitura, assim que terminou o ato. As equipes da Ronda Escolar atuam das 5h às 23h, contribuindo também para a segurança geral da população no entorno das escolas, pontos de ônibus e outros.

De acordo com o Inspetor GCM Fernandes, coordenador da Ronda Escolar, as viaturas novas vão incrementar o trabalho diário, agregando mais conforto e tecnologia à missão de proteger estudantes e a população em geral, por meio de um eficiente patrulhamento preventivo e de proximidade. “Vale sempre relembrar que tão importante quanto os veículos novos, é o efetivo da Guarda que faz o serviço acontecer com excelência e idealismo para transformar positivamente a vida das pessoas”, explicou o Inspetor.

Viaturas entregues são frutos do projeto Observatório de Segurança Escolar

O exitoso projeto Observatório de Segurança Escolar é desenvolvido pelas secretarias municipais de Educação e a de Segurança Cidadã, com a participação da população, para o enfrentamento da violência no território, dentro e fora das escolas municipais. O trabalho conta com a parceria do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

“Em nome de toda a nossa rede municipal de ensino, agradeço à GCM de Diadema que atende a gente até de madrugada quando precisamos de auxílio. É muito gratificante porque no ambiente escolar sentimos segurança e confiança, seja pela vigilância das câmeras, complementada pelas rondas escolares. Quando integrantes da GCM entram nas escolas, as nossas crianças ficam felizes porque é um serviço que acolhedoramente atende a comunidade”, ressaltou a secretária municipal de Educação, Ana Lúcia Sanches.

O secretário de Segurança Cidadã, Deivid Couto, ressaltou a importância do investimento federal para melhorar a segurança de Diadema. “Agradecemos o apoio do Governo Lula que pelo convênio já enviou equipamentos e agora começam as etapas de entregas de 12 viaturas para reforçar os serviços de Ronda Escolar, Patrulha Maria da Penha e Base Móvel. Esse apoio é fundamental para tornar Diadema mais segura e alegre, para que nossas crianças tenham ainda mais prazer de ir à escola”, destacou o secretário.

O prefeito Filippi aproveitou a entrega oficial das novas viaturas para reafirmar seu compromisso com as melhorias da segurança pública e educação e agradecer ao Governo Lula pelo apoio nessas áreas. “Como ninguém faz nada sozinho, a Prefeitura vai continuar empenhada na busca de investimentos federais, estaduais e privados. Onde houver possibilidades de novos recursos, o nosso governo vai buscar porque Diadema não pode parar seu desenvolvimento. Para isso já estamos começando a projetar o futuro CEU Inamar, cuja obra vai interligar a Escola Fabíola com a Praça CEU das Artes, neste local”, anunciou o prefeito.

Os agradecimentos do Prefeito também se estenderam ao ex-secretário municipal de Segurança Cidadã, Benedito Mariano, que prontamente habilitou a Prefeitura no projeto do Observatório de Segurança Escolar, financiado junto ao Governo Federal.

Governo Federal está liberando as viaturas por etapas

No ano passado, a GCM de Diadema recebeu os primeiros dois veículos VW Gol, a partir de emendas parlamentares. Agora, por meio do convênio federal do projeto Observatório de Segurança Escolar, estão sendo entregues mais seis viaturas Chevrolet Onix, 1.0 turbo, seis marchas, sendo que cinco já entram em operação nesta data (3/7) e uma vai chegar até setembro.

A Prefeitura ainda vai receber mais duas viaturas para a Patrulha Maria da Penha – GCM Diadema, possibilitando assim dobrar o número de equipes para atender mulheres com direito a Medida Protetiva. O pacote também prevê a entrega de mais quatro Bases Móveis.

O município também empenhou recursos próprios para ampliação da frota da GCM. Ao todo, desde 2021, o Governo Municipal comprou 16 viaturas e seis motocicletas, além da frota alugada que é de sete viaturas. “Essa entrega de viaturas é muito importante e valorosa para a segurança das escolas municipais e valorização da GCM. O resultado desse investimento é que cerca de 70% das viaturas atuais foram adquiridas nesta Gestão”, informou o Comandante GCM Edivaldo Mendes.