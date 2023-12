Diadema recebe 35 mil pessoas no primeiro final de semana do Festival de Natal

Um grande sucesso que contou com a presença de 35 mil pessoas em três dias de festa. Esse foi o resumo do primeiro final de semana do Festival de Natal de Diadema. A celebração começou no dia 8 de dezembro, aniversário de 64 anos da cidade, com show da Marina Sena, um dos grandes nomes do pop nacional. As apresentações de abertura contaram com a presença de artistas locais, como Don Ernesto e Gaby D’Oyá.

No sábado, toda a programação foi dedicada à música gospel, em celebração ao Dia Municipal da Bíblia. O público cantou e louvou com apresentações de diversas igrejas da cidade e o show principal da cantora Elaine Martins.

Domingo foi dia do sertanejo e a cantora Bruna Viola brilhou no mesmo palco onde subiram antes Erikka, Jeff Machado e Fábia Rodriguês. Nem a chuva dissipou o público, que somou, ao final dos três dias, mais de 35 mil participantes. “Foram três dias muito potentes, dedicados à música pop, ao gospel e ao sertanejo, com três mulheres fantásticas liderando a programação e uma dezena de atrações locais “, destacou o secretário de Cultura de Diadema, Camilo Vannuchi.

“Agora o Festival de Natal será retomado nesta terça-feira, com mais seis dias de festa e música brasileira de qualidade – samba, forró, MPB, rap e rock com outras vinte atrações locais e cantores renomados como Chico César, Rashid, Dudu Nobre e Pitty”, completou o secretário.

A Praça da Moça está toda decorada para lindas fotos na Vila de Natal e conta com a presença do Papai Noel também até o dia 17 de dezembro, último dia do Festival. A entrada nos shows pode ser trocada por um quilo de alimento não perecível que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade.