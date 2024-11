Diadema recebe 13ª Virada Inclusiva

Diadema recebe, entre os dias 2 e 7 de dezembro, a 13ª Virada Inclusiva, um projeto da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) que visa incentivar a participação de pessoas com e sem deficiência em atividades inclusivas, criando uma grade de programação acessível. Os eventos acontecerão nas bibliotecas Olíria de Campos Barros, no centro da cidade, e de Inclusão Nogueira, localizada na Vila Nogueira.

Na segunda-feira, 02 de dezembro, às 10h, a Biblioteca Central será palco para a mediação de leitura acessível e inclusiva, organizada pelo Projeto Páginas Abertas do Mais Diferença. Já na terça-feira, 03 de dezembro, no equipamento bibliotecário da Vila Nogueira, às 10h, haverá uma Roda de conversa sobre capacitismo com Cris Oliveira e convidados.

No mesmo dia, a partir das 14h, na Biblioteca Olíria de Campos Barros será a hora de prestigiar o bate-papo com atletas paralímpicos, com mediação da professora Araceli, do COMPEDE, e Joannis Georgiou, do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro.

Quarta-feira, 04 de dezembro, às 10h, todos estão convidados para participar de uma oficina na Biblioteca de Inclusão Nogueira, que irá juntar diversos jogos de tabuleiro adaptados. Quinta-feira, 5 de dezembro, às 10h e 14h, na Biblioteca Central, irá ocorrer mais uma edição do cine inclusão, com curta-metragens acessíveis em Libras, audiodescrição e/ou legendas.

Os interessados no conhecimento literário poderão comparecer no lançamento do livro “Um Olhar E Tudo Se Transforma“, além de participar do sarau literário, que irão acontecer na sexta-feira, 6 de dezembro, das 14h30 às 16h, na Biblioteca de Inclusão Nogueira.

Para finalizar a grade, no sábado, 07 de dezembro, às 10h, na Biblioteca de Inclusão Nogueira, acontecerá mais um encontro do Clube de Leitura Leia Mulheres sobre o livro Jardim Secreto. No mesmo local, às 14h, a bibliotecária Angelina Souza irá realizar um workshop sobre acessibilidades para projetos culturais

A Virada Inclusiva promove, desde 2010, uma sequência de atrações que conecta a sociedade civil, associações de pessoas com deficiência e o poder público, com o intuito de construir uma comunidade mais consciente e inclusiva.

Serviço

02 a 07 de dezembro

13ª Virada Inclusiva

1) Biblioteca Central – Rua Graciosa, 300

2) Biblioteca de Inclusão Nogueira – R. Bernardo Lôbo, 263 – Vila Nogueira

Confira a programação completa (sujeita a alterações):

02/12 – Segunda – feira – 10h

Biblioteca Central

Rua Graciosa, 300 – Centro

Mediação de leitura acessível e inclusiva – Projeto Páginas Abertas do Mais Diferença

14h

Biblioteca de Inclusão Nogueira

R. Bernardo Lôbo, 263 – Vila Nogueira

Mediação de leitura acessível e inclusiva – Projeto Páginas Abertas do Mais Diferença

03/12 – Terça – feira – 10h

Biblioteca de Inclusão Nogueira

R. Bernardo Lôbo, 263 – Vila Nogueira

Roda de conversa sobre capacitismo com Cris Oliveira e convidados

14h

Biblioteca Central

Rua Graciosa, 300 – Centro

Bate-papo com atletas paralímpicos, com mediação da professora Araceli e Joannis, do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro

04/12 – Quarta – feira – 10h

Biblioteca de Inclusão Nogueira

R. Bernardo Lôbo, 263 – Vila Nogueira

Oficina de jogos de mesa adaptados

14h

Biblioteca de Inclusão Nogueira

R. Bernardo Lôbo, 263 – Vila Nogueira

Cine inclusão – curta-metragens acessíveis em Libras, audiodescrição e/ou legendas

05/12 – Quinta-feira – 10h e 14h

Biblioteca Central

Rua Graciosa, 300 – Centro

Cine inclusão – curta-metragens acessíveis em Libras, audiodescrição e/ou legendas

06/12 – Sexta-feira – 10h

Biblioteca de Inclusão Nogueira

R. Bernardo Lôbo, 263 – Vila Nogueira

Cine inclusão seguido de bate-papo com o cineasta Luiz Chierotoo

14h

Biblioteca de Inclusão Nogueira

R. Bernardo Lôbo, 263 – Vila Nogueira

Camerata de Violão Inclusivo – mostra de encerramento da turma de violão da Biblioteca de Inclusão Nogueira

14h30 às 16h00

Biblioteca de Inclusão Nogueira

R. Bernardo Lôbo, 263 – Vila Nogueira

Sarau Literário e lançamento do livro “Um Olhar E Tudo Se Transforma“

07/12 – Sábado – 11h

Biblioteca de Inclusão Nogueira

R. Bernardo Lôbo, 263 – Vila Nogueira

Clube de Leitura Leia Mulheres sobre o livro Jardim Secreto

14h

Biblioteca de Inclusão Nogueira

R. Bernardo Lôbo, 263 – Vila Nogueira

Workshop Pensando Acessibilidades Para Projetos Culturais, por Angelina Souza

