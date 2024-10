Diadema realiza Semana Municipal da Alimentação para conscientizar sobre a fome

Para conscientizar as pessoas sobre a fome no mundo e difundir o direito à alimentação humana a todos, Diadema realiza, de 13 a 17 de outubro, várias ações na área da segurança alimentar no evento Semana Municipal da Alimentação 2024.

As atividades servem para refletir sobre o Dia Mundial da Alimentação (16/10), que foi criado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) para chamar à atenção sobre aqueles que sofrem de insegurança alimentar.

Atualmente, cerca de 733 milhões de habitantes no mundo encontram-se nessa situação. Esse dado mostra que uma em cada 11 pessoas passa fome ou apenas faz uma refeição ao dia.

As ações em Diadema são organizadas pela Secretaria de Segurança Alimentar e muitas delas fazem parte de programas municipais que a Prefeitura realiza no sentido de mitigar a situação de moradores que sofrem de insegurança alimentar na cidade. Entre os programas estão o Banco Municipal de Alimentos, Programa Agricultura Urbana e Restaurante Popular.

Durante a semana será trabalhado o tema “Direito aos Alimentos Para Uma Vida e Um Futuro Melhores”, indicado pela FAO para ser divulgado nas ações realizadas no próximo dia 16 de outubro. Em Diadema, a maioria das atividades terá participações de moradores, muitos deles assistidos pelos programas de combate à vulnerabilidade social realizados pelo município.

Adriana Horvath/PMD

Inscrições – Para a oficina “PANC e Aproveitamento Integral dos Alimentos”, que será realizada no próximo dia 16, às 9h, no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional (CRESAND), é necessário fazer a inscrição. O interessado deve ligar no telefone 4053-3940, das 8h30 às 14h, e fazer o pedido de participação ou preencher o formulário eletrônico acessando o link https://forms.gle/dyn1XqhGY6BHzpHy9.

A capacitação será realizada pelo Projeto Cozinha Criativa em parceria com o Programa de Educação Alimentar e Nutricional de Diadema (PEAND) e vai ensinar, entre outras coisas, como fazer pizza de taioba e bolo de entrecasca de maracujá, que é rica em pectina e ajuda a equilibrar os níveis de glicemia.

A Semana da Alimentação abrirá espaço para a participação das crianças e, para elas, duas atividades foram reservadas. O Teatro Nutrir, apresentado em escolas, ensinará de forma lúdica como ter a alimentação adequada e bons hábitos e as orientações sobre alimentação saudável que acontecerá no evento Rua da Gente, neste domingo (13/10) na Praça dos Jesuítas.

Para os servidores públicos, a maneira de lembrar o Dia Mundial da Alimentação virá no oferecimento de um menu especial nos 13 refeitórios da Prefeitura, o mesmo acontecendo no almoço que será servido nos três restaurantes municipais que atendem a população de Diadema nos bairros Serraria, Campanário e Jardim Marilene.

Confira abaixo a programação completa:

Dia 13/10 (domingo)

9h– Orientações sobre alimentação saudável para crianças no evento Rua da Gente/ Programa Banco de Alimentos. Local: Parque dos Jesuítas.

Dia 14/10 (segunda-feira)

9 h-Oficina de Cupcake pelo Projeto Cozinha Criativa. Local: CRESAND

*Dia 15/10/24 (terça-feira)*

8h30 – Roda de Conversa sobre Nutrição Comportamental, pelo PEAND, com participantes do Programa Caminhando Bem, da Secretaria de Esporte e Lazer. Local: Praça Paul Harris

Dia 16/10/24 (quarta-feira)

9 h – Oficina Culinária sobre “PANC e Aproveitamento Integral dos Alimentos”, Cozinha Criativa/PEAND. Inscrições abertas! Local: CRESAND

Dia 17/10/24 (quinta-feira)

9 h – Teatro Nutrir, pelo PEAND, para crianças da Rede Cultural Beija Flor. Local: Estrada Pedreira Alvarenga, 2343 .

9 h – Formação para agricultoras das hortas comunitárias sobre o cultivo de plantas medicinais para o uso no autocuidado e na saúde da mulher. Projeto Cultivando a Saúde da Mulher/ Programa Agricultura Urbana. Local: Horta FATEC – Av Luiz Merenda, S/N.

9h– Incentivo ao Aproveitamento Integral dos Alimentos, Projeto Cozinha Criativa. Local: Feira livre do Jardim Rosinha.

Dia 18/10/24 (sexta-feira)

9h30 – Teatro Nutrir, pelo PEAND, para ascrianças da rede municipal de ensino. Local: EMEB Tarsila do Amaral.

De 14 a 16/10 – Distribuição de folhetos informativos sobre o Dia Mundial da Alimentação às organizações sociais parceiras do Banco de Alimentos. Local: Rua Marechal Floriano, 289.