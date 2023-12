Diadema realiza peneiras para equipes de vôlei e handebol

A Prefeitura de Diadema realiza, de 11 e 15 de dezembro, peneiras para suas equipes de base de vôlei e handebol. As seleções são para equipes de diversas faixas etárias desses esportes. No caso de esportistas iniciantes, os inscritos poderão ser indicados para a Escola de Esportes, programa da Secretaria de Esporte e Lazer que oferece aulas gratuitas em diversas modalidades esportivas.

A seleção para as equipes de vôlei da Prefeitura será de 11 a 15 de dezembro, no Ginásio Ayrton Senna (rua Oriente Monti, número 115, no Centro). De acordo com a idade e condição do esportista – se federado ou não -, o interessado deverá comparecer em um dia e horário específicos. Confira os dias e horários abaixo.

As peneiras para as equipes femininas de handebol acontecem dia 12/12, no Clube Municipal Mané Garrincha (rua dos Cariris, número 195, no bairro Piraporinha) em diversos horários: para o Juvenil, esportistas nascidas ente 2006 e 2007, a peneira será às 16h; para a modalidade Cadete, nascidas entre 2008 e 2009, será às 17h; para o Infantil, nascidas entre 2010 e 2011, serás às 18h30; e para o Mirim, nascidas em 2012, 2013 e 2014, será também às 18h30.

Para participar das peneiras é necessário comparecer pessoalmente, com o responsável, portando RG e usando roupa de treino. É recomendado trazer uma garrafinha com água.

No caso de dúvidas sobre o processo de seleção, a Secretaria mantém canais de comunicação. O telefone 11 94734 1635, com Marcos Rocha, para dúvidas relativas ao vôlei, e o telefone 11 99154-2761, com Cristina, para dúvidas sobre a peneira de vôlei.