Diadema realiza mega mutirão de limpeza contra a dengue nas escolas

No combate direto ao mosquito da dengue e para deixar as escolas mais bonitas e organizadas, a Prefeitura de Diadema iniciou na manhã de hoje (10/02), na região sul da cidade, mutirão de limpeza dentro das unidades de ensino municipais e pintura do viário das ruas do entorno.

O “Mega Mutirão de Limpeza no Carnaval” começou cedo no bairro Eldorado. Às 7 horas da manhã, as equipes de roçada da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, estavam dentro da EMEB Átila Ferreira de Vaz executando o corte do mato, removendo terra e areia trazidos pelas chuvas e tirando qualquer recipiente que possibilitasse ao aedes aegypti, como também é conhecido o mosquito da dengue, de fazer criadouro e espalhar a doença pela cidade.

Na parte externa do prédio, trabalhadores da Secretaria de Mobilidade e Transportes faziam a pintura de solo da rua Badejo, que fica na frente da unidade escolar. “Vamos deixar o entorno bem sinalizado para facilitar quem passa de carro e também para as crianças que estudam nesse prédio”, informou o responsável pela pasta Vanderly Lima. O secretário esclareceu que a sinalização realizada é uma manutenção periódica e que ela envolve todas as ruas onde estão localizadas as 62 escolas de Diadema.

Depois de concluída a limpeza na EMEB Átila Ferreira, as equipes do mutirão seguiram para aEMEB José Martins da Silva, na rua Guatambus, e o mesmo processo foi feito. “A roçada é importante, porque além de deixar as áreas externas dos equipamentos limpas, também evita que o mosquito da dengue se multiplique. Além disso, na próxima quarta-feira, com a volta às aulas, depois do período de Carnaval, as crianças vão encontrar as escolas com a manutenção em dia”, afirmou a secretária de Educação, Ana Lúcia Sanches.

Vistorias – O prefeito José de Filippi Júnior acompanhou de perto o início do mutirão de limpeza no Eldorado. Às 9h30, acompanhado da presidente do Fundo Social de Solidariedade de Diadema, Inês Maria, e de secretários municipais, ele chegou à EMEB Átila Ferreira onde conversou com trabalhadores que faziam a roçada e com moradores do entorno. O prefeito vistoriou o espaço todo e depois seguiu para a EMEB José Martins. Em seguida, foi acompanhar obras de recapeamento asfáltico que também está sendo executada na região sul.

O prefeito de Diadema pediu que todos ajudem a Prefeitura no trabalho de combate à dengue. “Neste momento do aumento de casos da doença no país, eu peço aos moradores de Diadema que colaborem conosco, não deixando água parada nos quintais e fazendo a limpeza necessária para combater o mosquito da dengue. Isso é muito importante, porque Diadema, hoje, é uma das cidades com menor índice de incidência de casos do estado de São Paulo”, disse.

Morador há muitos anos de frente da escola Átila Ferreira, Elizio Holanda de Carvalho aprovou a iniciativa da Prefeitura. “Limpeza é necessária e fundamental. Além de espantar os insetos, deixa a escola mais bonita e com a manutenção em ordem”, afirmou.

Para Tamires Campana, mãe de Geovana, que faz o terceiro ano do ensino fundamental na EMEB Átila, o mutirão de limpeza na escola é uma demonstração de que a unidade está sendo cuidada. “Além disso, é importante porque elimina os focos da dengue e também deixa o local mais agradável para os alunos. Minha filha tem dermatite de contato e com o mato cortado ela pode brincar melhor”, finalizou.

O mega mutirão continua na região sul e as próximas escolas que vão receber a limpeza são as EMEBs Chico Mendes e Tarsila do Amaral. Nesses locais o trabalho será concluído na próxima segunda-feira e depois ele segue para as escolas da região norte.