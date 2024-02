Diadema realiza formações para fortalecer conselhos escolares e conselhos Curumins

Os membros dos conselhos escolares de escolas públicas têm, entre outras funções, a de fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à escola e discutir o projeto pedagógico com a direção e os professores. Sendo formado por representantes da gestão da escola, professores, funcionários, estudantes e famílias, sua criação e atuação é essencial para que a gestão das unidades escolares seja efetivamente democrática.

Com o objetivo de tornar a atuação desses conselheiros mais produtiva, a Secretaria de Educação da Prefeitura de Diadema realiza, dia 27 de fevereiro, das 19h às 21h, formação direcionada aos candidatos ao conselho escolar.

O encontro será no auditório do Centro de Formação Professora Lisete Arelaro, que fica na avenida Alda, 831, no Centro.

Alguns dos temas abordados pela equipe de Gestão de Conselhos da Secretaria de Educação serão os conceitos de Gestão Democrática, Cidadania, Participação e Representatividade.

A convocação dos candidatos de todos os segmentos para a formação será feita por meio de informes das próprias escolas.

Conselhos Curumins

Já no dia 29 de fevereiro, das 19h às 21h, e no mesmo espaço – Centro de Formação Professora Lisete Arelaro – vai ocorrer outra formação promovida pela Secretaria de Educação, essa voltada aos professores da rede municipal de ensino, dois por unidade escolar.

No encontro, serão dadas orientações e sugestões de como constituir e fortalecer a atuação de outra instância democrática presente nas escolas de Diadema, os Conselhos e Grêmios Curumins, formado por estudantes das escolas.

Esses colegiados são espaços onde as crianças são protagonistas das decisões que envolvem segurança, educação, meio ambiente, sustentabilidade, lazer e vários outros temas importantes para a comunidade escolar.

Na formação, os técnicos da Secretaria de Educação vão abordar, entre outros temas, Democracia, Participação, Cidadania e Protagonismo Infantil.