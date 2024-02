Diadema realiza formação de agentes de cozinha da rede municipal de ensino

Todas as agentes de cozinha que trabalham nas escolas da rede municipal de ensino de Diadema passaram por uma formação nesta sexta (2/2), no Centro de Formação Profª. Lisete Arelaro, sede da Secretaria de Educação. Cerca de 180 profissionais, responsáveis pela alimentação preparada e oferecida aos estudantes, receberam informações sobre higiene pessoal, higienização e manuseio de alimentos e utensílios, organização, conferência e controle de estoque, conservação e preparo das refeições, receitas e atendimento a restrições alimentares, entre outras. Ao final da formação, foram distribuídas as camisetas que farão parte do uniforme usado por todas as agentes de cozinha.

Segundo Vanessa Garcia, chefe de divisão de Alimentação Escolar, a formação é dada duas vezes por ano pela equipe técnica de nutricionistas, e funciona como uma atualização para esses profissionais. “Além de eventuais novidades na legislação, há muita troca de informações, e elas nos trazem dados importantes sobre a rotina nas escolas, o que nos ajuda a promover ajustes.”

Foi apresentada também a campanha “Barriga Cheia, Lixo Vazio”, para diminuir a sobra de alimentos e combater o desperdício. A Secretaria vai monitorar as quantidades de sobras e alimentos descartados para medir a efetividade da campanha. Entre as orientações, estão oferecer porções adequadas, de acordo com a faixa etária, para evitar que a comida vá parar no lixo. “Caso a criança queira mais, ela pode repetir”, orienta Vanessa.

A secretária de Educação Ana Lucia Sanches acrescentou que as agentes de cozinha são as protagonistas desta iniciativa. “Estamos despertando nas crianças a importância do cuidado, do valor dos alimentos e do combate ao desperdício. Eles vão levar isso para suas famílias e para a vida adulta.”

Carla Maria dos Santos Pereira trabalha na Emeb Sagrado Coração de Jesus e já é agente de cozinha há mais de 10 anos. “Entrei em 2013 como CLT, depois fui aprovada em concurso e sou servidora desde 2016. Já participei de várias formações como essa e acho sempre importante, porque acredito que cozinhar é uma arte. Eu preparo a comida na escola como se fosse para a minha família, em um domingo.” Ela está no segundo ano do curso de graduação em Gastronomia na Faculdade Anhanguera, e revela seu sonho. “Quero ter meu próprio restaurante, depois que me aposentar”.

Jardilina Apolinário Teixeira, de 65 anos, se formou em Pedagogia em 2020 e é agente de cozinha há oito anos na Emeb Herbert de Souza. “O que aprendo nessas formações é importante não só para o meu dia a dia na creche, mas para usar na minha casa, com a minha família”.

Para reforçar as equipes e suprir a demanda de trabalho nas escolas, no dia 28 de fevereiro cerca de 85 novos agentes aprovados em concurso serão convocados para trabalhar na rede municipal. Carla lembra como os novos agentes devem ser recebidos e acolhidos pelos “veteranos”. “Nós, que já estamos familiarizados com o funcionamento da cozinha nas escolas, temos que orientar, ensinar, passar todos os detalhes e alguns ‘macetes’ do dia a dia. Preparar refeições em grande quantidade não é uma tarefa fácil, é um trabalho em equipe”.

A vice-prefeita, Patty Ferreira, esteve na formação e deixou seu recado para as profissionais. “Sabemos que muitas crianças vão à escola por causa da alimentação. Por isso, vocês também são educadoras que contribuem com a formação dos nossos estudantes. Lembrem-se que, em Diadema, as crianças estão sempre em primeiro lugar”.