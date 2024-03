Diadema realiza Dia “S” de Sarampo

Na próxima quinta-feira (14), todas as 20 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Diadema vão integrar o 1º Dia “S” Sarampo, em que ocorrerá a busca ativa de casos suspeitos de sarampo. A ação, promovida entre 14 e 24 de março, é uma iniciativa do Ministério da Saúde (MS) e conta com a participação dos municípios.

“Será uma abordagem no cotidiano da Unidade e intensificar as atividades de rotina para pensar a prevenção do sarampo, que ainda é uma doença frequente no país”, explicou a assessora técnica da Atenção Básica, Cristiane Lopes de Souza. A melhor forma de prevenção é a imunização.

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece duas vacinas que protegem contra o sarampo: a vacina tríplice viral, que também protege contra a caxumba e rubéoa; e a vacina tetra viral, que protege ainda contra a caxumba, rubéola e a varicela. De acordo com dados do CVE, do Estado de São Paulo, até novembro de 2023, Diadema atingiu 98% de cobertura vacinal da tríplice viral na primeira dose e 90% de cobertura vacinal na segunda dose. A meta do Ministério da Saúde é de, no mínimo, 95% de imunização.

Confira qual o público alvo de cada imunizante em https://portal.diadema.sp.gov.br/vacinas/. Para receber a vacina é preciso ir até uma UBS, levando carteirinha de vacinação, cartão do SUS, RG ou documento com foto. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Consulte o endereço das UBSs em https://portal.diadema.sp.gov.br/ubs-por-bairro/.

Sarampo

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), a única maneira de evitar o sarampo é a vacina. O sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus, que pode ser fatal e sua transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, espirra ou respira próximo a outras pessoas.

Desde 2020, o estado de São Paulo registrou 886 casos, sendo 879 em 2020; nove em 2021; e oito em 2022. Não foram registrados casos de sarampo no ano passado.