Diadema realiza Dia D de combate à dengue nesta quarta-feira (7)

Nesta quarta-feira (07/02), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Diadema promoverá o Dia D de Combate à Dengue com ações em toda a cidade. As visitas casa a casa terão o objetivo de chamar a atenção da população quanto à necessidade dos cuidados e ações de combate ao mosquito da dengue, o Aedes aegypti.

Durante todo o dia, os mutirões serão divididos por quatro grandes áreas e contemplarão 12 bairros. São eles: Casa Grande, Nogueira e Promissão, na região Leste; ABC, Canhema e Nações, na região Norte; Eldorado, Inamar e Paulina, na região Sul; e Centro, Reid e Real, na região central.

Para a coordenadora da Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ) de Diadema, Nanci do Carmo, o Dia D é muito mais que uma ação de saúde. “É um abraço solidário entre todos, pela saúde de todos, incentivando o cuidado com o próximo a partir de medidas simples no nosso próprio quintal. Se cada um fizer sua parte e tirar 10 minutos da sua semana para fazer uma boa vistoria em seu domicilio, o mosquito da dengue não terá vez. Nessa luta, cada água parada que é retirada se torna um grande golpe contra o Aedes”, afirma.

Atenção

A Prefeitura ressalta a importância de a população receber o agente de saúde para vistoriar a residência e orientar quanto aos cuidados para eliminar o criadouro do mosquito. Para isso, o munícipe deve observar se os agentes estão devidamente uniformizados e identificados com crachá.

O crachá pode identificar Prefeitura ou SPDM e deve conter foto, nome completo, cargo, número de registro da Prefeitura e brasão do município. Além disso, os funcionários podem estar com camiseta branca escrito CCZ no bolso ou jaleco azul também escrito CCZ no bolso. Os agentes que realizam a nebulização, aplicação de veneno nas casas, usam macacão branco e crachá.

Caso haja alguma dúvida ou suspeita sobre a idoneidade do profissional que se apresente como agente de saúde, o morador pode ligar imediatamente para o telefone 0800-7710963 para saber se há equipe está atuando na sua rua.

Todos os serviços da Prefeitura são gratuitos e os agentes não estão autorizados a fazer qualquer cobrança pela inspeção na casa. Se isso acontecer, desconfie e faça uma denuncie para as forças policiais.

Reforço

Após o carnaval, no dia 16 de fevereiro, outro mutirão será realizado nos bairros Casa Grande, Conceição, Maria Tereza, Nova Conquista, Paineiras, Piraporinha, Real, Reid, Ruyce, São José e Serraria. Acompanhe as redes sociais e o site da Prefeitura (https://portal.diadema.sp.gov.br/) para mais informações sobre a atividade.

Onde procurar

No primeiro mês do ano, foram confirmados quatro casos autóctones de dengue. Caso, a pessoa tenha sinais sugestivos de dengue deve procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima, durante a semana, ou o serviço de Urgência e Emergência, no período noturno, finais de semana e feriados.