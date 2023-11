Diadema quer agilidade da Enel em pagar prejuízos e reparar fiação

A Prefeitura de Diadema está acompanhando de perto o desenrolar das cobranças que o Consórcio Intermunicipal da região faz junto a Enel no sentido de garantir aos moradores o ressarcimento dos danos causados pela falta de energia, e de a empresa ter efetivamente um plano de contingência para evitar demora na recuperação dos estragos causados pelas tempestades.

Depois de participar na segunda-feira (27) de encontro do Consórcio que tratou do assunto, a prefeita em exercício Patty Ferreira disse que a Enel se comprometeu a fazer o ressarcimento a todas as pessoas prejudicadas através de desconto na conta de energia. “Vamos acompanhar de perto para que ninguém fique sem a sua indenização para compensar os danos causados”, afirmou.

Ela comentou que a Enel respondeu as cobranças feitas pelo Consórcio dentro do prazo estipulado, e que agora as Prefeituras estão monitorando as respostas. “Essa demanda nasceu a partir da articulação das unidades do Procon da região. Vamos ver se o que a empresa fala é verdade, se realmente ela tem equipe suficiente para podar árvores e fazer o religamento da energia em curto espaço de tempo”, afirmou.

A prefeita em exercício argumentou que não é permitido a uma prestadora de serviço essencial falhar dessa forma com seus consumidores. Ela comentou que esses eventos climáticos tendem a acontecer cada vez mais e a Enel tem de estar preparada para dar respostas rápidas a possíveis problemas. “Mas isso não se consegue com equipe subdimensionada, que parece ter sido a causa de toda essa demora de dias para a recomposição da fiação elétrica”, finalizou.