Diadema publica relação de candidatos inscritos no Concurso público para procurador

A Prefeitura de Diadema divulgou nesta quarta, dia 21 de fevereiro, o Comunicado nº 01, com a Relação de Candidatos automaticamente inscritos no 40º Concurso Público – Edital 003/2020 e que estão automaticamente inscritos no atual 43º Concurso Público – Edital 02/2024).

O candidato relacionado na listagem constante no Anexo Único, deste Comunicado, está automaticamente inscrito no Concurso Público – Edital 02/2024, não havendo necessidade de nova inscrição, tampouco de solicitação de Isenção e/ou pagamento de novo Boleto Bancário.

O candidato relacionado na listagem constante no Anexo Único, deste Comunicado, e que desejar solicitar Condição Especial para realização das Provas, inclusão e uso de Nome Social para tratamento e/ou que tenha exercido Função de Jurado para utilização de critério de desempate, deverá seguir as condições estabelecidas nos itens 3.7, 3.8 e 3.9, suas alíneas e subitens, respectivamente, bem como observar as orientações estabelecidas no item 3.10, e seus subitens, do Edital do Concurso Público nº 02/2024.

O candidato relacionado na listagem constante no Anexo Único, deste Comunicado, e que desejar concorrer às vagas reservadas para Pessoa com Deficiência e/ou Pessoa Negra, deverá seguir as condições estabelecidas nos Capítulos V e VI, respectivamente, do Edital do Concurso Público nº 02/2024.

A candidata Lactante relacionada na listagem constante no Anexo Único, deste Comunicado, e que que necessitar amamentar no dia da realização das Provas deverá seguir as condições estabelecidas no item 8.19, e seus subitens, do Edital do Concurso Público nº 02/2024.

Para acessar o seu cadastro, bem como a “Área Restrita”, candidato relacionado na listagem constante no Anexo Único, deste Comunicado, deverá acessar o site do Instituo Mais (www.institutomais.org.br ), clicar no link “Meus Concursos”, ir na área “Já sou cadastrado” digitar o seu CPF nos campos “CPF” e “Senha”, e clicar no botão “Entrar”.

Caso o candidato já tenha cadastro anterior no site do Instituto Mais, basta digitar apenas o seu CPF e a sua Senha de Acesso cadastrada anteriormente.

Os candidatos poderão obter informações e orientações por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) do Instituto Mais por meio do telefone (11) 2539-0919, no horário das 09h às 17h (Horário Oficial de Brasília/DF), exceto aos sábados, domingos e feriados, ou enviar mensagem para sac@institutomais.org.br.