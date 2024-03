Diadema prova ser a cidade do esporte com virada esportiva

Diadema confirmou mais uma vez que é merecedora do título de Cidade Sul Americana do Esporte 2024. A Prefeitura realizou, neste sábado (09/03), atividades ininterruptas por 12 horas, em mais de 10 pontos espalhados pelos bairros, e deu início ao calendário oficial de ações esportivas em cerimônia oficial, realizada no Teatro Clara Nunes.



A secretária municipal de Esporte e Lazer, Luciana Avelino, lembrou os avanços na área nos últimos anos. Entre eles estão: ampliação de três modalidades, em 2021, para 30 representações esportivas; Programa Bolsa Atleta; retomada do calendário esportivo com copas e campeonatos; ampliação dos atendimentos; contratação de professores; Festival de Atividade Física Adaptada (FAFA); Projeto Férias; aumento de parcerias; e 5ª colocação nos Jogos Regionais. “Aqui está o exemplo, mais do que vivo, de união, superação e amizade, esses valores que o esporte fomenta. Somos unidos na quadra, na sala de ginástica, no ginásio, na piscina, na bike, no skate. O esporte para todos!”, afirmou.

“No Brasil, neste ano, apenas três cidades brasileiras possuem o título neste ano: Manaus, Rio do Sul e Diadema. Tenho alegria de estar como prefeito, sempre valorizando e esporte. Que possamos abrir espaços, caminhos e condições para que outros possam usufruir do nosso trabalho. Na minha primeira gestão, fizemos a piscina no Clube Mané Garrinha e, agora, estamos construindo outra no Jardim Marilene, no Quarteirão da Educação”, afirmou o prefeito de Diadema, José de Filippi Junior.



O tricampeão da São Silvestre e bicampeão da maratona de Nova Iorque, Marílson dos Santos, elogiou a política pública adotada pelo município. “Isso é trabalho de longo prazo e os munícipes aderiram à idéia. Como atleta de alto rendimento e educador físico, sei a importância de desenvolver atividade física regular a bem da qualidade de vida e da saúde”.



O evento contou ainda com a secretária nacional de Esportes de Alto Desempenho do Ministério dos Esportes, Iziane Marques, que compartilhou a mesma opinião. “Que bom ter governantes à frente de uma pasta do esporte que falam com tanta paixão. O esporte está na criança quando começa com uma atividade de lazer, no jovem que vê a oportunidade de ser um atleta ou num adulto pela questão da saúde, e essa oportunidade de acesso tem que vir do governo. Diadema celebra esse título porque realmente a política pública veio e o cidadão conseguiu acessar em todas suas camadas”, ressaltou.

O representante da Associação das Capitais e Cidades Europeias do Esporte (ACES), Nuno Pedro Brás dos Santos, relatou sobre a conquista. “Fizemos um processo de avaliação que culminou em Diadema ter atingido todos os critérios para o título e um deles é o esporte para todos. A cidade demonstrou que tem condições e tem programas para crianças até idosos. E no desporto dos idosos, é um exemplo a ser seguido”. A deferência tem a chancela do Parlamento Europeu e apoio da Unesco e é concedida às cidades que promovem, por meio da democratização do acesso ao esporte, a inclusão social, a cultura e a educação.

Saiba mais em https://portal.diadema.sp.gov.br/diadema-e-eleita-cidade-sul-americana-do-esporte/.



Participaram da cerimônia mais de 500 pessoas, entre elas, a vice-prefeita, Patty Ferreira; diretor de esportes e eventos comunitários da cidade de Rio do sul, Jorge Luiz Ramos; representantes da Câmara Municipal, autoridades esportivas, educadores físicos e participantes de programas e serviços de esporte e lazer da cidade.

Virada

A programação começou às 8h e reuniu atividades como vôlei, basquete, handebol, futsal, futebol de campo, aulas abertas de alongamento, zumba, fit dance, capoeira, skate, judô, atletismo, entre outras modalidades, além de programas esportivos e de lazer como Caminhando Bem, Mulheres em Movimento, Lazer Sobre Rodas e Lazer na Cidade.

As amigas Sandra Cristina Reis Alberto Felipe e Neuza Maria Herculano de Paula, moradoras da Vila Conceição integram o Programa Mulheres em Movimento há mais de 15 anos e foram à Praça da Moça prestigiar a virada. “Participar desse movimento é um benefício para o corpo e para o emocional”, elogiou Neuza. E Sandra completa: “É aquele momento meu, para fazer atividade física e esquecer os problemas”.

A moradora do bairro Sapopema, Alessandra Vaz, trouxe as filhas Ana Isabelly, de 10 anos, e Maria Alice, de dois anos, para aproveitar a aula de muay thai ao ar livre. “O esporte traz disciplina e a atividade física ajuda a tirar as crianças das telas. Minha filha mais velha já faz e a mais nova vai começar a aula de balé”, afirmou.

Corrida e caminhada

O encerramento da Virada contou com a Prova Pedestre, com a presença do fundista Marílson dos Santos no primeiro pelotão da corrida de cinco quilômetros. Entre as mais de 2.200 pessoas que correram ou participaram da competição está o casal Dennis Modesto da Silva e Amanda da Conceição Pereira, que vieram de Mauá e trouxeram o filho Lorenzo. “É importante para a cidade ter eventos como esse. Já entrou no nosso roteiro de corridas do ABC”, avalia Dennis. “Morei em Diadema e quando venho aqui também é um passeio de muitas memórias afetivas”, garante Amanda.

Milena Maria Martins Guimarães e Sophia Maya vieram incentivar o pai Mário César Souza Guimarães. As duas praticam natação e tem o pai como exemplo. “Viemos torcer por ele. É importante fazer atividade física pra ser saudável”, afirma Milena. “Eu corro na casa inteira e com a minha cachorra”, complementa Sophia.

Para a secretária de Esporte e Lazer, Diadema faz jus ao título. “Quando nós fomos indicados para ser a Cidade Sulamericana do Esporte, em reconhecimento pelo parlamento europeu, foi um grande desafio. E não teríamos conseguido tudo isso se a gente não houvesse o comprometimento e a alma de cada um, no sentido de mostrar o que Diadema tem de melhor”, finalizou Luciana.