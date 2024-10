Diadema promove capacitação para agricultoras das hortas comunitárias

A Secretaria de Segurança Alimentar de Diadema (SESA) promoveu formação, sobre cultivo de plantas medicinais, para 20 agricultoras urbanas que cuidam de hortas comunitárias no município.

A oficina aconteceu na segunda quinzena de outubro, na Horta Fatec, bairro Campanário, onde as participantes aprenderam sobre o manejo de ervas medicinais e como utilizá-las no autocuidado e como cosméticos naturais.

Realizada via Projeto Cultivando a Saúde da Mulher, a capacitação foi ministrada pelo engenheiro agrônomo Daniel Plácido, do Programa Agricultura Urbana da Prefeitura. Além de ensinamentos teóricos, foi feita a parte prática, com a preparação de quatro canteiros que receberam o plantio de diversos tipos de ervas. Entre elas bálsamo, camomila, babosa, capim-limão e açafrão.

A formação das agricultoras de Diadema busca passar novos conhecimentos e agregar valor ao trabalho desenvolvido por elas nas 33 hortas comunitárias gerenciadas pela Prefeitura. Com a evolução do cultivo das ervas medicinais a meta é que as próprias plantadoras possam produzir cosméticos naturais.

Preparando o caminho para alcançar esse propósito as agriculturas visitaram em setembro passado uma indústria de cosméticos na Grande São Paulo, a Ekobelly, e lá tiveram contato de como é feito alguns processos de fabricação dos produtos voltados para a área da beleza.

Em dezembro próximo outra visita está programada para o Sítio Bebedouros em Parelheiros, Capital, onde vão conhecer o trabalho social desenvolvido pela Rede de Agricultoras Paulistanas Periféricas Agroecológicas (RAPPA), baseado na autonomia econômica e no protagonismo feminino.

O Projeto Cultivando a Saúde da Mulher é uma parceria do Fundo Social de Solidariedade de Diadema com a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar, com participação dos integrantes do programa municipal Agricultura Urbana. A ação começou em agosto deste ano e os encontros quinzenais realizados abordam temas variados, entre eles o auto cuidado, saúde da mulher, fomento à renda e a presença feminina na agroecologia.