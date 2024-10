Diadema promove agenda cultural com literatura, jogos e educação

A programação cultural da primeira quinzena de Novembro em Diadema está recheada de eventos para todos os públicos. Em homenagem ao Dia da Consciência Negra e à programação da 23ª edição do Kizomba – Festa da Raça, todos poderão prestigiar diversas atividades espalhadas pelos equipamentos culturais.

Os amantes da literatura poderão acompanhar, na Biblioteca Interativa de Inclusão Nogueira, na segunda-feira, 4 de novembro, a partir das 08h, uma exposição sobre a consciência negra representada através dos livros. O acervo estará disponível até sexta-feira, 29 de novembro.

Para os entusiastas em culturas, no Centro Cultural Serraria, quarta-feira, 13 de novembro, às 09h30 e 13h30, haverá um encontro para o público conhecer um dos jogos africanos mais antigos do mundo, o Mancala Awelé, que trabalha, de forma lúdica e com materiais sustentáveis, o raciocínio matemático e o desenvolvimento de estratégias entre os competidores.

Confira a programação (sujeita a alteração)

04/11 – Segunda-feira – 08h (Encontro Literário)

Biblioteca Interativa de Inclusão Nogueira

R. Bernardo Lôbo, 263 – Vila Nogueira

Consciência Negra Através Dos Livros – Livre

Uma exposição literária em que o público é convidado a conhecer mais sobre a literatura negra e sua importância no combate ao racismo, promovendo a valorização da identidade negra a partir de obras cuidadosamente selecionadas do acervo. Até 29/11.

05/11 – Terça-feira – 09h (Encontro Literário)

Centro Cultural e Biblioteca Canhema – Casa Do Hip-Hop

R. Vinte e Quatro de Maio, 38 – Jardim Canhema

Conhecendo Carolina Maria de Jesus – Livre

Exposição literária sobre uma importante mulher, artista negra brasileira, escritora, compositora, cantora e artista circense, Carolina, internacionalmente conhecida com a publicação de seu livro “Quarto de Despejo”. Exposição aberta para visitação até 29/11.

07/11 – Quinta-feira – 09h30 e 13h30 (Contação de Histórias)

Centro Cultural Nogueira

R. Marcos de Azevedo, 240 – Vila Nogueira

Aventuras de Aimée: Descobrindo Sua Coroa – Livre

A contadora de histórias Bruna Cristina, narra a dificuldade de uma menina negra que sonha em ser princesa, mas não se vê representada em lugar algum.

13/11 – Quarta-feira – 10h (Encontro)

Casa do Hip-Hop

R. Vinte e Quatro de Maio, 38 – Jardim Canhema

Mancala Awelé – 06 anos

Um encontro onde o público é convidado a conhecer um dos jogos africanos mais antigos do mundo que trabalha, de forma lúdica e com materiais sustentáveis, o raciocínio matemático e o desenvolvimento de estratégias entre os competidores.

13/11 – Quarta-feira – 14h e 16h (Encontro)

Centro Cultural Serraria

R. Guarani, 790 – Serraria

Mancala Awelé – 08 anos

Um encontro onde o público é convidado a conhecer um dos jogos africanos mais antigos do mundo que trabalha, de forma lúdica e com materiais sustentáveis, o raciocínio matemático e o desenvolvimento de estratégias entre os competidores.

14/11 – Quinta-feira – 19h (Música)

Praça da Moça

Cultura Livre

Sempre na segunda quinta-feira do mês, a Praça da Moça reunirá quatro feiras em uma só: a Feira Noturna, a Feira Agroecológica e Solidária, a Afrofeira e o Projeto Feira Feira. Neste mês, às 19h, teremos o show do grupo Sagrado Pagode, celebrando as tradições musicais brasileiras e trazendo uma fusão vibrante e envolvente do samba.